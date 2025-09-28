În cartea sa despre pisici din 1877, medicul scoțian Gordon Stables spunea că micile feline au nevoie de două boluri – „unul pentru apă și celălalt pentru lapte”, sugerând că terciul pe bază de lapte este excelent pentru ele.

Deși pisicile și laptele au rămas în mintea oamenilor ca o combinație incontestabilă, cercetările susțin acum că pisicile nu ar trebui să bea lapte deloc, scrie Sciencealert.

Ca toate mamiferele, pisoii încep viața bând lapte de la mama lor. După înțărcare (în jur de 6-12 săptămâni), pisoii nu mai produc enzima lactază, necesară pentru a digera lactoza din lapte. Pentru marea majoritate a pisicilor, înseamnă că devin intolerante la lactoză.

Cu toate acestea, la fel ca și la oameni, nivelul de intoleranță variază pentru fiecare individ, în funcție de cantitatea de enzimă pe care corpul o produce în mod natural.

Doar pentru că pisoii pot digera lactoza nu înseamnă că ar trebui să bea lapte de vacă. Pisicile sunt animale mult mai mici decât vacile, iar cantitatea de lactoză din laptele pisicilor mame este mult mai mică decât cea din laptele de vacă. Cel mai bine este să-i lăsați să bea de la mama lor sau să oferiți o formulă adecvată pentru pisici.

Intoleranța la lactoză nu este singurul motiv pentru a nu da lapte pisicilor. Pisicile pot dezvolta, de asemenea, o alergie la lapte sau lactate.

Lactoza este un tip de zahăr. Când nu poate fi descompusă pentru a fi absorbită în sânge, lactoza călătorește prin intestine până la colon, unde bacteriile din interiorul corpului o fermentează.

Această fermentație descompune lactoza în acizi și gaze care provoacă simptome neplăcute, inclusiv eliminarea excesivă de gaze, balonare, constipație, dureri abdominale și ocazional greață și vărsături. La pisici, cel mai frecvent simptom observat este diareea.

Diareea cronică sau persistentă poate provoca complicații suplimentare, cum ar fi deshidratarea, dezechilibrul electrolitic și malnutriția. În unele cazuri, poate pune viața în pericol.

Pisicile care consumă în mod regulat lapte sau lactate ca parte a dietei prezintă un risc crescut de apariție a acestor complicații de sănătate.

Deși le poate plăcea gustul, laptele le poate provoca pisicilor disconfort și probleme de sănătate, așa că cel mai bine este să-l eviți complet. Pisicile sunt foarte bune la ascunderea disconfortului deoarece, în sălbăticie, manifestarea slăbiciunii le-ar face o țintă pentru prădători.

Dacă trebuie neapărat să le dai lapte, optează pentru lapte fără lactoză sau pentru lapte special pentru pisici și păstrează-l ca un răsfăț foarte ocazional.

Deși nu le va deranja stomacul ca laptele obișnuit de vacă, nu le va oferi niciun beneficiu nutrițional.