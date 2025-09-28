Informație pentru cei care stau la curte. Oțetul de mere conține acid acetic, astfel încât proprietățile sale antimicrobiene îl fac un fungicid eficient, atâta timp cât obțineți ratele de diluare corecte.

„Prea mult va deteriora plantele și prea puțin va fi ineficient”, avertizează Lucie Bradley, expert în grădinărit și sere de la Easy Garden Irrigation. „Bolile fungice pe care le puteți trata sau preveni includ mucegaiul praf și mana timpurie”, adaugă ea, conform marthastewart.com.

Bradley creează o soluție folosind două linguri de oțet de mere amestecate în cinci litri de apă. „Puteți folosi această soluție pentru a pulveriza plantele la fiecare șapte până la zece zile”, spune ea. Acest lucru va împiedica creșterea ciupercilor.

Dacă aveți o plantă care suferă deja de mucegai praf, tratați-o cu o soluție mai puternică, folosind patru linguri de oțet de mere amestecate în patru litri de apă.

„Acest lucru poate fi folosit pentru a satura frunzișul plantei afectate”, spune Bradley.

„Folosesc oțet de mere în grădină de ani de zile pentru a ține departe dăunători precum afidele și furnicile”, spune Tammy Sons, CEO la TN Nursery. „Aciditatea oțetului este un factor de descurajare pentru multe insecte și îmi place că este o soluție netoxică”, afirmă ea.

Sons amestecă o parte de oțet de mere cu trei părți de apă – împreună cu câteva picături de detergent de vase delicat – și pulverizează în jurul bazelor plantelor.

„Nu pulverizați pe frunze, deoarece le va arde”, avertizează ea. „Este un excelent repelent pentru dăunători, dar există o linie fină. Prea mult oțet poate fi dăunător plantelor sau chiar solului”, explică ea.

Acidul acetic din oțetul de mere îl face un agent de curățare eficient. Este excelent pentru dizolvarea murdăriei, a depozitelor minerale și chiar pentru erodarea ruginii.

„Acest lucru îl face perfect pentru curățarea și dezinfectarea uneltelor de grădinărit fără a fi nevoie să utilizați agenți de curățare chimici”, spune Bradley. „Pentru a curăța uneltele vechi și ruginite, pulverizați oțet de mere pe zonele ruginite și apoi ștergeți.

Pentru o curățare mai profundă, creați o soluție din părți egale de oțet și apă și lăsați uneltele la înmuiat timp de câteva ore sau peste noapte.

O soluție de apă și oțet poate menține uneltele curate și sterilizate, ajutând la prevenirea transmiterii bolilor de la o plantă la alta.

„Petele de pe ghivecele de lut pot fi, de asemenea, dificil de îndepărtat”, adaugă Bradley, „dar dacă le înmuiați într-un amestec de o parte de oțet la două părți de apă, petele ar trebui să dispară.”

Cu toate acestea, fiți atenți atunci când utilizați oțet de mere ca produs de curățare – orice scurgere poate ucide plantele și poate afecta pH-ul solului.

Bradley folosește oțet de mere pentru a ține diferite mamifere departe de grădină. Cu toate acestea, rețineți că aplicarea repetată pe sol poate modifica pH-ul, iar aplicarea repetată pe plante le-ar putea deteriora. Așadar, asigurați-vă că nu îl folosiți în exces!

Aceste animale vor evita grădina dacă simt mirosul puternic și acid al oțetului de mere. Pur și simplu înmuiați cârpe sau dischete de bumbac în substanță și așează-le unde nu vrei să vină. De asemenea, poți pulveriza o parte de oțet la trei părți de apă și o poți folosi pe anumite plante pe care dorești să le protejezi.

Aplică o soluție de o parte de oțet și o parte de apă în tunelurile cârtițelor și în jurul mușuroiurilor, saturând solul și reaplicând la fiecare câteva zile. Acest lucru ar trebui să facă cârtițele să se mute într-o locație nouă. Cu toate acestea, aplicarea repetată pe sol va modifica pH-ul și va afecta plantele din apropiere.

Pentru melci, Bradley sugerează utilizarea unui pulverizator. Adăugați oțet de mere pur sau un amestec cu o parte de oțet la o parte de apă. Acidul acetic din oțet deshidratează melcul, provocându-i moartea.