Separat sau combinate, aceste două ingrediente sunt perfecte pentru curățenie, fie că este vorba de spălatul ferestrelor sau de alte lucruri necesare din casă.

Iată ce spun profesioniștii în curățenie despre utilizarea oțetului și a bicarbonatului de sodiu la spălarea prosoapelor, conform The Spruce.

Nu doar că puteți folosi bicarbonat de sodiu și oțetul pentru a spăla prosoapele, dar aceasta este și o alternativă naturală și eficientă la detergentul din comerț.

„Oțetul ucide bacteriile, în timp ce bicarbonatul de sodiu elimină mirosurile și înmoaie țesăturile”, explică Ocean Van, expert la o spălătorie.

Această combinație este excelentă și pentru eliminarea petelor pe bază de ulei, cum ar fi grăsimea și machiajul. Acest lucru face ca oțetul și bicarbonatul de sodiu să fie o opțiune ideală pentru spălarea prosoapelor de mână și a prosoapelor de bucătărie.

„Aciditatea oțetului ajută la slăbirea petelor pe bază de ulei de pe prosoapele de mână, care pot fi spălate apoi prin acțiune mecanică, cum ar fi spălarea la mașină”, spune el.

În plus, bicarbonatul de sodiu creează o reacție chimică eliminând pata de pe prosoape.

Dacă vreți să utilizați aceste două ingrediente, Van spune că puteți spăla manual prosoapele în oțet și bicarbonat de sodiu. Acest proces funcționează mai bine dacă lucrați cu prosoape mai mici, cum ar fi prosoapele de față.

Iată ce trebuie să faceți:

Se amestecă apă caldă și oțet. Dacă aveți o găleată mare, umpleți-o cu apă caldă. Nu folosiți apă clocotită. Adăugați 1/2 cană de oțet alb și amestecați.

Înmuiați prosoapele. Scufundați prosoapele și lăsați-le să se înmoaie timp de 30 de minute.

Adăugați bicarbonat de sodiu în amestec. După înmuiere, scoateți prosopul sau prosoapele și adăugați 1/4 cană de bicarbonat de sodiu în aceeași apă.

Frecați prosoapele. Puneți prosoapele înapoi și lăsați-le să stea timp de 2-3 minute.

Clătiți cu apă rece. Scoateți prosoapele și clătiți-le bine sub jet de apă rece. Continuați până când apa curge limpede și curată.

Uscați prosoapele la aer. Stoarceți orice exces de apă și lăsați să se usuce.

Dacă prosoapele proaspăt spălate continuă să miroasă a mucegai, oțetul poate fi cel mai bun aliat. Adăugați o jumătate sau o cană de oțet alb în ciclul de clătire. Acest lucru vă va ajuta să scoateți mirosurile urâte din prosoape și să eliminați orice acumulare de detergent.