Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut un apel către cetățenii moldoveni să meargă la vot în toate țările unde se află, inclusiv în Franța, Spania, Irlanda și România. Ea a spus prin intermediul Facebook-ului că Republica Moldova aparține oamenilor, nu grupării criminale Șor, și i-a îndemnat să arate că sunt mai puternici decât banii murdari folosiți de această rețea.

Maia Sandu a menționat că există rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de votare din străinătate, în schimbul unor sume de bani. Au fost semnalate alerte false cu bombă, încercări de a scoate buletine de vot curate pentru a fi folosite fraudulos și situații în care persoane din rețeaua Șor încearcă să împiedice desfășurarea votului, mai ales acolo unde participarea este mare. Ea a mulțumit celor care așteaptă răbdători până când poliția verifică spațiile.

Președintele a mai spus că voturile cinstite pot salva Republica Moldova și i-a chemat pe oameni să voteze, acasă și peste hotare, până la închiderea secțiilor, la ora 21:00.

„Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari! Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, evident, contra bani. Avem situaţii de alertă falsă cu bombă, în mai multe ţări. Le mulţumesc oamenilor care aşteaptă răbdători, până când poliţia verifică spaţiile. Avem înregistrate cazuri de aşa zisul carusel, când se încearcă scoatea buletinului de vot curat, din secţia de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja, cu ştampila pusă şi avem multe cazuri când oameni din reţeaua Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare. În aceste condiţii, voturile voastre cinstite pot salva Moldova. Mergeţi la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care vă găsiţi astăzi. Acasă şi peste votare, mergeţi la vot acum, pentru că o să reuşiţi să votaţi până să închid secţiile de vot, la ora 21:00. Moldova este ţara noastră, nu a grupării criminale Şor. Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari.”

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat, în ziua alegerilor parlamentare, că au apărut alerte cu bombă în mai multe orașe unde există secții de vot pentru moldovenii din diaspora, printre care Bruxelles, Roma, Genova, Alicante, Ashville și București. Autoritățile au spus că asemenea incidente erau așteptate, fiind parte din încercări de a bloca alegerile, și au cerut cetățenilor să respecte instrucțiunile oficiale și să continue votul în siguranță.

Instituțiile statului au precizat că erau pregătite pentru astfel de situații și că lucrează împreună cu parteneri internaționali. Secțiile de votare sunt supravegheate video, iar materialele electorale sunt păstrate sub protecție. La București, alerta de la secția de pe Strada Stavropoleus a dus la verificări suplimentare, dar poliția a confirmat că amenințarea era falsă, iar votul nu a fost întrerupt.

Ministerul a mai spus că aceste alerte au apărut exact așa cum fusese avertizat anterior și că ele fac parte din atacurile Federației Ruse asupra alegerilor din Republica Moldova. Totuși, scrutinul nu a fost afectat, pentru că măsurile luate împreună cu partenerii străini au fost suficiente pentru a evita probleme majore. În toate locațiile, echipele de intervenție au făcut verificările necesare, au securizat clădirile și au permis ca votul să continue.

Reprezentanții ministerului au declarat că există proceduri clare pentru asemenea cazuri și că obiectivul principal rămâne desfășurarea votului în siguranță. Ei au îndemnat cetățenii să urmeze recomandările autorităților și să voteze corect. Procesul electoral a continuat atât în țară, cât și în diaspora, iar până la orele prânzului peste o treime dintre alegători se prezentaseră la urne, ceea ce asigură validarea scrutinului. În România și în celelalte state menționate, verificările s-au încheiat fără a fi găsite bombe, iar secțiile au rămas deschise și sigure.