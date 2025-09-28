Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a deschis o anchetă după ce mai mulți moldoveni din Moscova, Rusia, au plecat cu autocarul spre Belarus ca să voteze.

Poliția spune că această acțiune este ilegală în Moldova și reprezintă o încercare de a influența votul în mod nelegal. Poliția verifică cine a organizat transportul și încearcă să oprească astfel de fapte. IGP a spus că va acționa rapid pentru a preveni orice formă de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor și pentru a asigura un scrutin corect.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, până la ora 14:30, misiunea Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate din 344 investigate.

S-au monitorizat 1.290 de secții de vot, dintre care 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu probleme de mobilitate.

94 de secții nu au echipamente pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

În 313 secții a fost aglomerație între 9:30 și 12:30, inclusiv 6 secții din Transnistria și 47 în străinătate.

85 de cazuri au încălcat secretul votului, majoritatea prin fotografierea buletinelor. Uneori alegătorii au șters fotografiile la cererea președinților secțiilor, iar câteva cazuri au necesitat intervenția Poliției.

S-au constatat probleme cu cabinele de vot, astfel încât se putea vedea opțiunea alegătorului.

Au fost 30 de cazuri de vot în grup (două sau mai multe persoane în aceeași cabină).

22 de cazuri cu persoane neautorizate în secții sau în zona de 100 metri.

7 cazuri de transport organizat al alegătorilor.

3 cazuri de presupuse recompense materiale pentru vot.

În Transnistria, au fost semnalate transporturi organizate cu mașini și microbuze.

Probleme tehnice: 6 secții au avut probleme cu sistemul SIAS Alegeri și 26 de secții au avut erori în listele electorale, alegătorii nefiind găsiți în listă, deși locuiau în zonă.

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat, în ziua alegerilor parlamentare, că au apărut alerte cu bombă în mai multe orașe unde există secții de vot pentru moldovenii din diaspora, printre care Bruxelles, Roma, Genova, Alicante, Ashville și București. Autoritățile au spus că asemenea incidente erau așteptate, fiind parte din încercări de a bloca alegerile, și au cerut cetățenilor să respecte instrucțiunile oficiale și să continue votul în siguranță.

Instituțiile statului au precizat că erau pregătite pentru astfel de situații și că lucrează împreună cu parteneri internaționali. Secțiile de votare sunt supravegheate video, iar materialele electorale sunt păstrate sub protecție. La București, alerta de la secția de pe Strada Stavropoleus a dus la verificări suplimentare, dar poliția a confirmat că amenințarea era falsă, iar votul nu a fost întrerupt.

Ministerul a mai spus că aceste alerte au apărut exact așa cum fusese avertizat anterior și că ele fac parte din atacurile Federației Ruse asupra alegerilor din Republica Moldova. Totuși, scrutinul nu a fost afectat, pentru că măsurile luate împreună cu partenerii străini au fost suficiente pentru a evita probleme majore. În toate locațiile, echipele de intervenție au făcut verificările necesare, au securizat clădirile și au permis ca votul să continue.

Reprezentanții ministerului au declarat că există proceduri clare pentru asemenea cazuri și că obiectivul principal rămâne desfășurarea votului în siguranță. Ei au îndemnat cetățenii să urmeze recomandările autorităților și să voteze corect. Procesul electoral a continuat atât în țară, cât și în diaspora, iar până la orele prânzului peste o treime dintre alegători se prezentaseră la urne, ceea ce asigură validarea scrutinului. În România și în celelalte state menționate, verificările s-au încheiat fără a fi găsite bombe, iar secțiile au rămas deschise și sigure.