Ministrul de Externe a precizat, într-o postare pe Facebook, că a prezentat intervenția României la Adunarea Generală a ONU într-un an cu o semnificație deosebită, marcând 70 de ani de la aderarea țării noastre și 80 de ani de la crearea Organizației. Ea a transmis prioritățile strategice ale României pentru o lume mai sigură și mai dreaptă, evidențiind viziunea țării asupra provocărilor globale și importanța dialogului pentru obținerea păcii în conflictele active și respectarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

Oana Ţoiu: ”Mesajul nostru este consecvent şi inspirat de tradiţia diplomatică a lui Nicolae Titulescu, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor, pe care l-a amintit de la tribuna ONU înainte să expună câteva puncte din agenda globală care necesită şi acţiune, nu doar vorbe: Reforma Consiliului de Securitate: Este un nonsens moral şi juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin dreptul de veto, orice acţiune a comunităţii internaţionale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat şi neinvitat. Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă şi pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU.

Solidaritate cu Republica Moldova. Am tras un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare. Am denunţat campania de dezinformare şi interferenţa externă malignă, orchestrată de Federaţia Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetăţenilor moldoveni de a-şi decide singuri viitorul. O pace justă în Orientul Mijlociu şi asistenţă umanitară.

Am subliniat urgenţa unei încetări imediate a focului în Gaza, eliberarea necondiţionată a ostaticilor şi garantarea accesului pentru asistenţa umanitară destinată populaţiei civile. Am menţionat implementarea soluţiei celor două state, abordare pe care România o susţine de peste 30 de ani”.

Ţoiu a mai subliniat că România și-a reafirmat sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a evidențiat angajamentul țării față de drepturile omului, combaterea schimbărilor climatice și promovarea dezvoltării durabile.