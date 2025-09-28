Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus după controlul de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții, că nu a mai întâlnit de mult un asemenea haos administrativ și procedural într-un spital.

El a precizat că problema nu are legătură cu lipsa banilor, pentru că spitalul este bine dotat, are echipamente moderne și dispune de medicamente și materiale sanitare suficiente. Rogobete a menționat că a văzut personal aparatură de ultimă generație în secția ATI și că stocurile de antibiotice, dezinfectanți și consumabile sunt în regulă.

Potrivit ministrului, dificultățile au apărut din cauza organizării proaste și a faptului că procedurile și regulile nu au fost aplicate corect. El a spus că măsurile luate au fost prea târzii și nu au fost suficiente sau eficiente.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii. Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente. De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie.”

Ministrul Sănătății a anunțat că specialiștii ministerului au luat zeci de probe noi din secția de terapie intensivă a Spitalului Sfânta Maria din Iași, pentru a verifica dacă analizele făcute anterior de Direcția de Sănătate Publică Iași au fost corecte. El a precizat că echipa sa, care va rămâne la Iași cât timp va fi nevoie, a prelevat peste 40 de probe de pe suprafețe și din aer, pentru a compara rezultatele cu cele existente.

Rogobete a explicat că această verificare a fost necesară deoarece, atunci când a cerut date despre infecțiile din secția ATI, i s-a comunicat că nu mai există pacienți infectați, lucru care a ridicat semne de întrebare.