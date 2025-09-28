Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a zis că nu a afirmat şi nu va afirma până nu există expertiza medico-legală că aceste decese ar fi legate direct de situaţia epidemiologică. Ministrul a mai spus că ceea ce s-a întâmplat este inadmisibil, dar spune că nu trebuie să se creadă că astfel de lucruri se întâmplă în toate spitalele din România sau că toţi medicii şi personalul medical nu respectă protocoalele.

El a precizat că este nevoie de măsuri rapide şi ferme în spitalele unde astfel de situaţii sunt ascunse sau raportate incorect. Rogobete a arătat că, dacă aceste probleme nu sunt sancţionate la timp şi ferm, ele continuă să se repete. El a explicat că, în trecut, astfel de situaţii au fost ignorate sau „cosmetizate” cu explicaţii administrative, unele chiar prezentate ca ştiinţifice, iar cei care le-au ascuns nu au fost pedepsiţi dur.

„Eu nu am afirmat niciodată şi nu voi afirma, până nu am expertiza medico-legală, că aceste decese au o relaţie directă de cauzalitate cu situaţia epidemiologică nepermisă. Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat, dar, încă o dată, aş vrea să subliniez acest lucru, pentru a nu arunca pe tot sistemul de sănătate o pată neagră care nu cred că este normală şi nu este la locul ei. Nu vreau să se înţeleagă că în toate spitalele din România se întâmplă astfel de fenomene, nu vreau să se înţeleagă că toţi medicii şi tot personalul medical ascund sau nu respectă protocoalele. Eu nu am afirmat niciodată şi nu voi afirma, până nu am expertiza medico-legală, că aceste decese au o relaţie directă de cauzalitate cu situaţia epidemiologică nepermisă. Cred că doar dacă sancţionăm la timp şi ferm astfel de obiceiuri putem, în timp, să limităm fenomenul. Faptul că până acum s-au ignorat, s-au cosmetizat, s-au ambalat, dacă doriţi, sub tot felul de explicaţii administrative, unele cu tentă ştiinţifică, oamenii continuă să le facă pentru că nu s-a întâmplat nimic ferm până în acest moment sau eu nu am cunoştinţă, în ultimii ani, să fie sancţionaţi dur, chiar cu funcţia, chiar cu sancţiuni administrative grele cei care au ascuns de-a lungul timpului astfel de situaţii.”

Ministrul Sănătăţii a anunţat că verificările de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, arată că există indicii care ar putea avea implicaţii penale. El a precizat că raportul final al Corpului de Control va fi trimis la procurori săptămâna viitoare.

Rogobete a spus că, deocamdată, nu poate da detalii, dar că indicii se referă în principal la neglijenţă în serviciu. El a explicat că nu doar managerul spitalului este responsabil, ci ancheta va stabili exact cine răspunde pentru situaţia creată.

Ministrul a arătat că sunt necesare măsuri ferme, deoarece, în trecut, după incidente similare, lucrurile nu s-au schimbat, iar aceiaşi oameni au rămas în funcţii. El a spus că demiterea sau sancţionarea celor vinovaţi nu rezolvă problema în sine, dar reprezintă un semnal important, pentru că, de multe ori, cei vinovaţi au rămas în funcţii şi au revenit la vechile obiceiuri după o perioadă scurtă de respectare a regulilor.

„Dacă se vor identifica date de natură penală, şi am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de faţă, dar sigur că sunt în contact permanent cu şeful Corpului de Control, în momentul de faţă, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare. Se referă la neglijenţă în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunţ până nu am raportul finalizat dar principalele acuzaţii în această zonă se duc. E adevărat că mie, cel mai uşor, deşi nu neapărat uman sau sufleteşte, este să demit oameni şi să aplic sancţiuni acolo unde s-a greşit. Nu va rezolva problema, dar este un semnal important. Pentru că de prea multe ori s-au întâmplat astfel de situaţii şi, până la urmă, administrativ, dacă stăm să ne uităm, nu s-a întâmplat mai nimic. Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă de timp după incident au fost mai atenţi la protocoale, după care au revenit la vechea rutină, că merge şi aşa.”

Rogobete a spus că, în timpul vizitei la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit în secţia de terapie intensivă, a observat că unele asistente purtau bijuterii sau aveau unghii false, deşi regulile interzic acest lucru. El a explicat că nu există dovezi că bacteriile care au infectat copiii ar fi fost cauzate de flori aduse în secţie.

Rogobete a arătat că aceste reguli există în legislaţie, dar nu sunt respectate în Iaşi, pentru că le-a văzut cu ochii lui. El a explicat că asistenta şefă, şefa de secţie şi medicul epidemiolog trebuie să se asigure că protocoalele se respectă.

Ministrul a mai spus că vrea să angajeze mai mulţi medici epidemiologi în secţiile mari de terapie intensivă, precum şi asistente care au cursuri speciale pentru controlul şi monitorizarea infecţiilor din spitale.

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislaţie dar care nu peste se respectă şi şa Iaşi vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brăţări, inele şi tot felul de accesorii, este interzis, ele trebuie lăsate la intrarea în secţia ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente şi infirmiere, care există la Iaşi în secţia de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înţeles gravitatea situaţiei.”

Ministrul Sănătăţii a spus că o soluţie pentru reducerea germenilor din secţiile de terapie intensivă este controlul mai atent al antibioticelor administrate pacienţilor. El a explicat că, atunci când pacienţilor li se dau antibiotice foarte puternice, de ultimă generaţie, germenii din secţie pot deveni rezistenţi la antibioticele mai simple, ceea ce face tratamentele viitoare mai puţin eficiente.

Rogobete a arătat că în unele spitale, cum este cel din Timişoara, acest control al antibioticelor se aplică deja. El a explicat că, deşi antibioticele puternice pot ajuta imediat pacientul, pe termen mediu şi lung pot crea probleme pentru întreaga secţie, prin creşterea rezistenţei germenilor.

Referitor la cazul copiilor infectaţi la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, ministrul a precizat la „Antena 3 CNN” că nu este vorba de medici care şi-au făcut treaba greşit, ci de lipsa de implicare a Direcţiei de Sănătate Publică, care nu a controlat focarul, şi de nepăsarea echipei de conducere a spitalului în aplicarea procedurilor.