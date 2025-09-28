Deși mulți experți spun că uleiul vegetal poate face parte dintr-o dietă sănătoasă și echilibrată, alții sugerează că aceste uleiuri (denumite și uleiuri de semințe) ar trebui evitate.

Uleiul vegetal este un ulei care este extras din anumite legume, cum ar fi porumbul și soia. Uleiul de semințe este, de asemenea, considerat ulei vegetal. Pe de altă parte, uleiurile extrase din fructe (cum ar fi uleiul de măsline și de avocado) pot sau nu să se încadreze în clasificarea uleiurilor vegetale, potrivit CNN.

Uleiurile de canola, soia, porumb și floarea soarelui sunt toate exemple de ulei vegetal. Aceste uleiuri sunt lichide la temperatura camerei și multe sunt de obicei blânde ca aromă.

Cu toate acestea, alegerea tipurilor potrivite de grăsimi, inclusiv a uleiurilor de gătit, este foarte importantă. În timp ce unele uleiuri sunt mai potrivite pentru gătit la căldură mai mare și pot oferi beneficii pentru sănătate, altele pot dăuna, dacă sunt folosite prea des.

Dacă sunteți în căutarea unor uleiuri sănătoase, acestea sunt alegeri excelente. S-a dovedit că unele uleiuri oferă beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea riscului unor boli de inimă și furnizarea antioxidanților protectori.

Uleiul de măsline este obținut prin zdrobirea, măcinarea și tăierea măslinelor. Este bogat în grăsimi mononesaturate, sănătoase, vitamina E, antioxidanți și polifenoli, care promovează sănătatea în mai multe moduri.

Studiile arată că dietele bogate în ulei de măsline sunt asociate cu numeroase beneficii, cum ar fi risc redus de boli de inimă.

S-a demonstrat că dietele bogate în ulei de măsline protejează împotriva dezvoltării aterosclerozei, principala cauză a bolilor de inimă. O dietă bogată în ulei de măsline poate reduce alți factori de risc pentru inimă, cum ar fi hipertensiunea arterială și nivelurile crescute ale lipidelor din sânge.

Un studiu din 2020 care a inclus date ale aproape 923.000 de adulți din SUA a constatat că cei care au consumat mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi aveau un risc cu 14% mai mic de a suferi boli de inimă și un risc cu 18% mai mic de boli coronariene.

Uleiul de avocado este o alegere excelentă pentru gătit. Uleiul de avocado este obținut prin extragerea uleiului din fructele de avocado coapte. Ca și la uleiul de măsline, majoritatea grăsimilor din uleiul de avocado se află în formă mononesaturată.

Uleiul de avocado este bogat în vitamina E, precum și în compuși vegetali precum polifenoli, proantocianidine și carotenoizi, care funcționează ca antioxidanți puternici, ajutând la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative. Deși există multe mai multe studii care au analizat efectele uleiului de măsline asupra sănătății, dovezi limitate sugerează că încorporarea uleiului de avocado în dietă poate avea beneficii antiinflamatorii și ajută în combaterea bolilor de inimă prin scăderea nivelului de colesterol LDL.

Ca și în cazul uleiului de măsline, puteți cumpăra ulei de avocado nerafinat sau rafinat, acesta din urmă fiind mai bun când prăjiți anumite preparate. Atât uleiul de avocado rafinat, cât și cel nerafinat, au un punct de fum mai mare decât uleiul de măsline, de 271 grade Celsius.

Uleiul de susan este produs din semințe de susan prăjite sau crude, pline de vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și proteine ​​​​pe bază de plante.

Uleiul din semințe de susan este o sursă bună de grăsimi sănătoase, inclusiv grăsimi mononesaturate, precum și antioxidanți precum sesaminul și sesamolinul. Studiile arată că uleiul de susan poate ajuta la scăderea factorilor de risc pentru bolile de inimă, cum ar fi colesterolul LDL și, de asemenea, poate promova un nivel sănătos de zahăr din sânge.