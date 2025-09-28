Cu toate acestea, cercetările arată că unele uleiuri din semințe au efecte diferite asupra riscului bolilor de inimă. În plus, s-a demonstrat că uleiurile de semințe cresc riscul de migrene. Acest lucru se datorează, probabil, nivelurilor ridicate de acizi grași omega-6. Aceste grăsimi pot crește inflamația, o stare sporită potențial dăunătoare de activare a sistemului imunitar.

Când vine vorba de uleiurile de semințe, cercetările arată că efectele lor asupra sănătății sunt mai nuanțate decât sugerează postările pe rețelele sociale, scrie pbs.org.

Uleiurile din semințe, adesea denumite „uleiuri vegetale”, sunt, după cum sugerează și numele, uleiuri extrase din semințele plantelor. Oamenii care contestă utilizarea pe scară largă a acestor uleiuri se referă adesea la cei mai importanți ”infractori” reprezentați de uleiurile de semințe: canola, porumb, soia, semințe de bumbac, semințe de struguri, floarea soarelui, șofran.

Acizii grași omega-6 și omega-3 sunt nutrienți esențiali, care controlează inflamația. În timp ce omega-6 tind să producă molecule care o stimulează, omega-3 tind să producă molecule care o atenuează. Până de curând, oamenii consumau cantități egale de acizi grași omega-6 și omega-3. Cu toate acestea, în ultimul secol, acest raport s-a schimbat. Astăzi, oamenii consumă de 15 ori mai mulți omega-6 decât omega-3, parțial din cauza consumului crescut de uleiuri din semințe.

În teorie, uleiurile din semințe pot cauza probleme de sănătate deoarece conțin o cantitate mare de acizi grași omega-6. Studiile au legat un raport crescut de omega-6 la omega-3 cu o gamă largă de afecțiuni, inclusiv tulburări de dispoziție, dureri de genunchi, dureri de spate, dureri menstruale și chiar naștere prematură. Acizii grași Omega-6 au fost implicați în procesele care duc la cancerul de colon.

Oamenii de știință au folosit modificări genetice pentru a crea uleiuri de semințe, cum ar fi uleiul de canola, cu un conținut ridicat de acid oleic, care au un raport mai mic de omega-6 la 3. Cu toate acestea, beneficiile pentru sănătate ale acestor uleiuri de bioinginerie sunt, deocamdată, studiate.

O parte a controversei din jurul uleiurilor de semințe are legătură cu studiile care investighează efectul inflamator. O meta-analiză care sintetiza efectele uleiurilor de semințe asupra a 11 markeri inflamatori nu a arătat în mare parte niciun efect – cu excepția unui semnal inflamator, care a fost semnificativ crescut la persoanele cu cel mai mare aport de omega-6.

Pentru a complica lucrurile și mai mult, genetica joacă un rol în potențialul inflamator al uleiurilor de semințe. Oamenii de origine africană, indigenă și latină tind să metabolizeze mai repede acizii grași omega-6, ceea ce poate crește efectul inflamator al consumului de uleiuri din semințe.

O revizuire a șapte studii randomizate controlate a arătat că efectul uleiurilor de semințe asupra riscului de atac de cord variază, în funcție de tipul de ulei de semințe.

Unele studii arată că, atunci când grăsimile saturate, cum ar fi seu de vită, sunt înlocuite cu uleiuri de semințe care au proporții mai mici de omega-6 și omega-3, cum ar fi uleiul de soia, riscul de atac de cord și deces din cauza bolilor de inimă scade.

Cu toate acestea, atunci când grăsimile saturate sunt înlocuite cu uleiuri de semințe cu un raport mai mare de omega-6 la omega-3, cum ar fi uleiul de porumb, riscul de deces din cauza bolilor de inimă crește.

Un studiu controlat randomizat – standardul de aur pentru dovezile clinice – a arătat că dietele bogate în acizi grași omega-3 și sărace în acizi grași omega-6, prin urmare sărace în uleiuri de semințe, au redus semnificativ riscul migrenelor,

În cadrul studiului, persoanele care și-au intensificat consumul de acizi grași omega-3, prin consumul de pește gras, cum ar fi somonul, au suferit în medie cu două migrene mai puține pe lună decât de obicei, chiar dacă nu și-au schimbat consumul de omega-6.