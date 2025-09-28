Acest obicei simplu ar putea aduce beneficii creierului, pe măsură ce îmbătrânim

Cum ne putem menține mintea limpede și ascuțită pe măsură ce îmbătrânim? Sarcinile provocatoare din punct de vedere mental, cum ar fi rezolvarea puzzle-urilor și a cuvintelor încrucișate, precum și lectura, ar putea fi benefice pentru sănătatea creierului, potrivit celui mai recent studiu. Cercetarea a fost publicată în Journal of Cognitive Enhancement.

Cercetătorii de la Universitatea din Southern Mississippi, Texas A&M University și Indiana University au analizat înregistrările a 5.932 de persoane, în vârstă de 50 de ani sau peste, cu deficiență cognitivă ușoară (MCI).

Aceștia au fost monitorizați timp de opt ani, din 2012 până în 2020, prin interviuri telefonice și sondaje, ca parte a proiectului privind sănătatea și pensionarea.

Toți participanții au fost clasați în mai multe niveluri: nivel scăzut, mediu sau ridicat, în ceea ce privește frecvența cu care s-au implicat în activități stimulatoare pentru creier (CSLA) – activități care includ cititul, scrisul, jocul de șah, dezlegarea cuvintelor încrucișate și participarea la hobby-uri, potrivit ScienceAlert.

„Pe scurt, grupul de participare la nivel înalt a prezentat în mod constant niveluri mai ridicate ale funcției cognitive în timpul perioadei de studiu și a menținut un nivel similar de funcții cognitive, în comparație cu celelalte grupuri”, a declarat Junhyoung Kim, profesor asociat la Universitatea Texas A&M.

Beneficiile nivelurilor ridicate de implicare în CSLA au fost semnificative în ceea ce privește memoria, atenția și viteza de procesare cognitivă, raportează cercetătorii.

Pe baza testelor cognitive standard, cei din grupul ridicat au avut rezultate mai bune decât cei din grupul mediu.

În timp ce declinul cognitiv a fost evident în toate cele trei grupuri pe parcursul perioadei de studiu, declinul a fost mai lent în grupul cu participare ridicată.

Acest lucru sugerează că activitățile regulate, care mențin mintea ascuțită pot combate efectele îmbătrânirii creierului– cel puțin la persoanele care au fost deja diagnosticate cu deficiențe cognitive ușoare.

„Nivelul optim de activitate CSLA care a dus la creșteri optime ale funcționării cognitive într-o anumită perioadă s-a dovedit a fi mai mult de trei ori pe săptămână”, scriu cercetătorii în lucrarea lor.

Intervențiile pozitive ale stilului de viață au un rol important în promovarea funcției cognitive

„Aceste constatări sugerează că intervențiile pozitive ale stilului de viață, un tratament non-farmacologic, au un rol important în promovarea funcției cognitive și în prevenirea declinului cognitiv la adulții în vârstă sau în vârstă cu MCI”, susțin autorii.

O serie de studii anterioare au făcut legătura între activitățile creierului, cum ar fi rezolvarea puzzle-urilor și a cuvintelor încrucișate, și protejarea împotriva declinului cognitiv. Deși această cercetare nu este suficient de detaliată pentru a dovedi cauza și efectul, este posibil ca „exersarea creierului” să ajute la menținerea acestui organ într-o formă bună.

Deoarece tulburarea cognitivă ușoară precede adesea afecțiuni precum Alzheimer, această cercetare ar putea contribui la identificarea terapiilor care împiedică apariția demenței.

Pe măsură ce populația lumii îmbătrânește, crește și numărul persoanelor cu aceste afecțiuni. „Astăzi, aproape șase milioane de oameni din Statele Unite au demență, iar acest număr va crește la aproximativ 14 milioane până în 2060 – populațiile minoritare fiind cele mai afectate”, spune Kim.