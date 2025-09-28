Nu știți cum să scăpați de mirosul de mucegai din hainele care au fost depozitate, înainte de a începe să le purtați din nou? Un expert are câteva sfaturi pentru aceste situații.

Este important să știi de ce hainele miros a mucegai. Tom Ceconi, președintele companiei de detergent de rufe Heritage Park Laundry Essentials, spune că nu există un singur răspuns.

„Acel miros poate proveni de la o serie de factori: mucegai/ aer umed, naftalină, mirosuri corporale, parfumuri și detergenți, aer viciat și multe altele”, spune el.

De aceea ar trebui să aveți o abordare pe mai multe direcții când vine vorba de a elimina mirosul de mucegai din haine și de a-l evita în primul rând. Cea mai bună modalitate de a scăpa de acest miros este prin spălarea hainelor, dar Ceconi recomandă câțiva pași suplimentari, potrivit The Spruce.

Aerisiți-vă hainele. „Agățați-le afară pe o terasă sau alt loc adăpostit (soarele direct poate face ca materialul să se estompeze) timp de câteva ore pentru a permite aerului să circule”, spune Ceconi.â

Spălați hainele într-un ciclu obișnuit, cu apă caldă și cu oțet. Nu folosiți detergent de rufe, ci mai degrabă o cană de oțet alb. „Acest lucru va îndepărta reziduurile acumulate din țesătură ”, spune el.

Rulați același ciclu, dar cu bicarbonat de sodiu. O jumătate de cană de bicarbonat de sodiu va ajuta la eliminarea în continuare a mirosurilor.

Pentru ultimul ciclu, utilizați un detergent enzimatic. „Detergenții enzimatici sau biologici descompun petele și mirosurile în componentele lor pentru a le îndepărta mai eficient”, spune Ceconi. Asigură-te că hainele tale nu sunt din mătase, lână sau țesături pe bază de proteine.

Când spălați haine, lenjerie de pat, prosoape sau alte lucruri, este important să alegeți temperatura potrivită a apei, pe baza instrucțiunilor de îngrijire a țesăturii. De asemenea, puteți adăuga o cană de oțet alb în dozatorul de balsam, deoarece acesta este un dezinfectant natural care poate ajuta la eliminarea mirosului de mucegai.

Bicarbonatul de sodiu este o altă opțiune excelentă. Adăugați o ceașcă de praf de bicarbonat de sodiu direct în tambur, acesta având o mare putere de absorbție a mirosurilor. Dacă există pete vizibile de mucegai, formați o pastă din suc de lămâie și sare de masă, apoi acoperiți cu ea zona afectată înainte de spălare.

După ce hainele sunt spălate, trebuie să le uscați. Rețineți: este important să alegeți metoda corectă de uscare în funcție de tipul de țesătură. Unele materiale pot face față uscării în uscătorul mașinii, în timp ce altele trebuie uscate afară, la aer.

Asigurați-vă că nu le uitați undeva, într-un coș, cât timp sunt încă umede. Și nu uitați să faceți un test final de miros, pentru a vă asigura că izul de mucegai a dispărut. Dacă vedeți că mirosul de mucegai nu a dispărut, repetați procesul de spălare până când va fi eliminat complet.