Președintele a subliniat că dreptul, deși este o disciplină riguroasă, nu se supune regulilor exacte ale matematicii, fiind supus interpretărilor. În această perspectivă, instanțele reprezintă spațiul în care opiniile juridice diferite sunt analizate și validate, iar posibilitatea ca un complet superior să modifice decizia primei instanțe reflectă funcționarea normală a sistemului, nu un abuz sau derapaj.

Întrebat despre așteptările privind decizia de pe 8 octombrie, Nicușor Dan a evitat să facă predicții, punând accent pe rolul instanțelor ca arbitru juridic. El a explicat că fiecare parte poate interpreta legea în felul său, iar judecătorul stabilește care interpretare este cea corectă. De asemenea, a subliniat că posibilitatea ca o instanță superioară să modifice o decizie anterioară nu reprezintă haos, ci reflectă funcționarea normală a sistemului juridic.

Din acest unghi, faptul că interpretarea unei instituții sau a unui actor politic nu este confirmată de instanță nu implică automat vinovăție sau rea-credință. Președintele a subliniat că aceasta este esența dreptului, evidențiind că dezbaterea constituțională se concentrează pe valoarea argumentelor juridice, nu pe moralitatea sau legitimitatea celor care le prezintă.

Referitor la discuțiile politice legate de posibila influență a unui eșec la CCR asupra legitimității Guvernului, Nicușor Dan a afirmat fără echivoc că, în opinia sa, cele două aspecte sunt complet independente.

„Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a insistat el, argumentând că un eșec în fața Curții validează o interpretare constituțională, nu delegitimează autorul politic al legii.

Președintele României afirmă că actuala Coaliție de guvernare „funcționează în acest moment”, menționând totuși că există anumite nemulțumiri, având în vedere diversitatea persoanelor implicate în negocieri. Totodată, șeful statului a subliniat că discuțiile, inclusiv cele referitoare la reforma administrației locale, se desfășoară într-un mod „absolut civilizat și așezat”.

„Haide să discutăm mai puțin de demisii. Ce se întâmplă e că această guvernare, trei luni, a luat niște măsuri care au fost luate prin consens, ăsta este un lucru important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni diferiți există nemulțumiri, dar ce e important e că funcționează în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

Referitor la deciziile politice anticipate săptămâna viitoare, președintele României a subliniat că rectificarea bugetară, care urmează să fie prezentată luni de Ministerul Finanțelor, reprezintă „cea mai importantă” dintre acestea.

„Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dam un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți. Trebuie să dăm semnal că suntem serioși și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget care va fi făcut în cursul lunii noiembrie sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a punctat șeful statului.

Președintele afirmă că, la rectificarea bugetară, suma disponibilă se ridică la 25 de miliarde de lei și că majoritatea negocierilor dintre partidele de guvernare s-au finalizat, rămânând discutate doar câteva alocări mai mici pentru anumite instituții.

„Realist, România a plecat în martie cu deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că s-a asumat din momentul ăla că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite, ele existau dar nu erau pe hârtie. În momentul de față o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal și înseamnă trecere de la 7 la 8,4. Asta înseamnă 25 de miliarde de lei la cheltuieli, asta va fi rectificarea. Înțelegerea este perfectată în linii mari, e o chestiune fină de anumite sume mici într-o parte sau alta”, susține Nicușor Dan.

Președintele afirmă că măsurile fiscale adoptate până acum de Guvern oferă stabilitate pentru anul viitor, dar subliniază că mai sunt necesare și alte reforme.

„Lucrul cel mai important, sunt două componente, impactul pe oameni și chestiunea de stabilitate financiară. Aici tot timpul să ne uităm în trecutul recent, avem cele trei agentii de rating care au venit și ne-au păstrat în recomandat investițiilor. Asta contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026, mai e loc de reforme, care sper să nu însemne taxe. Pentru punctul la care suntem, ținând cont că guvernul are 3 luni, toți partenerii apreciează că ne-am stabilizat”, susține acesta.

Întrebat despre eventuale discuții privind o nouă majorare a TVA-ului, președintele a precizat că o astfel de problemă nu a fost pusă pe ordinea de zi. În privința reformei administrației, el a menționat că negocierile la nivelul Coaliției decurg într-un mod „absolut civilizat și așezat”, fără a oferi însă detalii despre rezultatele concrete ale discuțiilor.