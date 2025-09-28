Premierul Dorin Recean a subliniat importanța unei participări masive la vot, afirmând că fiecare cetățean contribuie la protejarea păcii și suveranității Republicii Moldova, indiferent unde se află – fie în nord, sud, centru, sau în diaspora, la Roma, București sau Madrid. El a precizat că turul doi nu va avea loc, ceea ce face participarea de astăzi cu atât mai importantă.

Recean a menționat că autoritățile au identificat tentative de influențare a votului, inclusiv din stânga Nistrului, precum și unele acțiuni de agitație electorală desfășurate ilegal în ziua tăcerii și chiar în ziua votului. Poliția și celelalte instituții monitorizează atent procesul, iar măsurile sunt luate pentru a contracara ingerințele externe, în special din partea Federației Ruse.

El a adăugat că autoritățile au colaborat cu partenerii internaționali pentru a preveni orice scenariu de deturnare a votului și că toate procedurile sunt în vigoare pentru a asigura un proces electoral sigur și bine organizat.

„Astăzi trebuie să votăm masiv. Om cu om protejăm pace și suveranitatea Republicii Moldova. Oriunde am fi – că suntem la nord, sud, centru, ori la Roma, București, sau Madrid să ieșim la vot. Puterea democrației se sprijină stă pe votul onest și cinstit. Foarte important: turul 2 nu va fi. Este important să ieșim la vot. Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor, de exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România. Aceste incidente sunt documentate. La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar și azi, anumiți concurenți electorali mai fac agitație electorală. Aceste incidente sunt semnalizate. Poliția, celelalte instituții vegheaza asupra procesului. Avem ingerințe din partea Federației Ruse. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile ca votul să fie protejat. Noi am lucrat împreună cu partenerii noștri din țările prietene, cu care am coodonat anumite scenarii prin care votul poate să fie deturnat, dar avem toate procedurile și toate lucrurile puse în ordine pentru ca să asigurăm un proces de vot bine organizat și protejat. Cel mai important este ca cetățenii să-și exprima liber și cinstit votul”, a declarat Dorin Recean.

Președintele Nicușor Dan a îndemnat cetățenii moldoveni din România să participe la vot, subliniind că ziua de astăzi este una crucială și istorică pentru viitorul Republicii Moldova.

„O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan. „Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a adăugat el.

Până la ora 11:00, prezența la vot a moldovenilor este, pentru moment, mai scăzută comparativ cu alegerile anterioare, fiind înregistrate 403.521 de persoane (14,44%).

La alegerile parlamentare din 2021, până la aceeași oră votaseră 484.828 de cetățeni (17,30%), iar la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024, prezența era de 469.593 de persoane (16,86%).