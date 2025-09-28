Sorin Grindeanu spune că votul cetățenilor este esențial pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și pentru asigurarea bunăstării pe care doar integrarea europeană o poate aduce prin investiții în programe și proiecte.

Grindeanu afirmă că România sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa. În mesajul său publicat pe Facebook, președintele interimar al PSD îndeamnă alegătorii să profite de oportunitatea oferită de scrutin pentru a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene. PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Totodată, el menționează că PSD susține partidele proeuropene responsabile, capabile să modernizeze instituțiile, să consolideze statul de drept și să aducă bunăstare cetățenilor Republicii Moldova.

„Trebuie să fiți conștienți că sunt forțe care încearcă – prin orice mijloace- să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european! Ținta lor este polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea voastră la un nivel scăzut de trai. De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte. România este alături de voi!”, a conchis Grindeanu.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică la secția organizată la Ambasada Republicii Moldova din București pentru alegerile legislative din țara vecină. Tomac a subliniat că votul de duminică are o miză fără precedent.

„În luna mai a acestui an am votat de două ori pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi am votat pentru ca cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova, să vină în Uniunea Europeană alături de România. Este un vot cu o miză fără precedent. În 1940, românii de peste Prut au fost transformați peste noapte în cetățeni ai URSS fără voia lor. Astăzi, prin vot democratic, în condiții extrem de dificile, cetățenii R. Moldova sunt invitați să aleagă dacă vor să fie parte a lumii libere alături de restul națiunii române sau vor alege să transforme acest ținut din nou într-o gubernie a imperiului Rus. Ieșiți la vot și susțineți valorile care ne definesc: libertatea, democrația și demnitatea națională!”, a scris Tomac pe Facebook.

Postarea lui Eugen Tomac poate fi vizualizată aici.

Cetățenii Republicii Moldova își aleg reprezentanții în viitorul Legislativ într-un scrutin crucial pentru parcursul european al țării. În România, au fost deschise 23 de secții de votare, așteptându-se la urne aproximativ 30.000 de cetățeni.