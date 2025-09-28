Maia Sandu le cere moldovenilor să apere pacea și stabilitatea țării, spunând că există riscul ca Moldova să fie pierdută. Ea afirmă că Rusia nu este un aliat, deoarece a atacat o țară vecină fără motiv, a oprit livrările de gaze, amenință și încearcă să cumpere voturi. Președinta spune că aceste planuri pot fi oprite doar printr-un vot corect și onest al moldovenilor din țară și din străinătate.

,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum, situația regională și globală este diferită. Rusia nu ne este prieten. Ea a atacat o țară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne amenință, vrea să ne cumpere voturile și țara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor din toată lumea: din satele Moldovei și din orașele Europei, din centrele raionale și din statele americane”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova i-a îndemnat pe cetățenii din diaspora să își exercite dreptul de vot cu onestitate. Ea a reamintit că, datorită unui vot corect, a fost ales parcursul european al țării și i-a fost acordată încrederea de a-l urma împreună cu poporul. Totodată, a făcut apel la moldovenii din afara granițelor să nu permită ca viitorul țării să fie compromis și să contribuie, prin votul lor, la protejarea Moldovei.

,,Dragă diaspora, prin vot cinstit, ați ales cursul european. Prin vot cinstit, mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că aproximativ 4.000 de site-uri au devenit nefuncționale în urma unui atac cibernetic. Incidentul a avut loc după ce Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), aflat în subordinea Guvernului, a fost nevoit să blocheze platforma host.md pentru a proteja infrastructura implicată în procesul electoral.

Atacurile informatice au vizat în special site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md), dar și mai multe secții de vot din străinătate. Autoritățile au transmis că tentativele de supraîncărcare a rețelei STISC au fost identificate și neutralizate în timp real, fără ca procesul electoral să fie afectat.

„Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, a anunţat Dorin Recean pe Facebook.

Guvernul de la Chișinău a explicat că atacurile au fost coordonate și au avut ca scop destabilizarea sistemelor informatice ale instituțiilor implicate în organizarea alegerilor parlamentare. Ca urmare a blocării platformei host.md, aproximativ 4.000 de site-uri au devenit inaccesibile.