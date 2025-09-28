Anumite plante de apartament simbolizează anumite lucruri și pot fi folosite în moduri diferite pentru a le valorifica conotațiile. De exemplu, plantele Feng Shui sunt folosite pentru a aduce energie pozitivă în casă.

Iată cinci plante de apartament considerate a fi cele mai norocoase și tot ce trebuie să știți despre ele, conform HomesandGardens.

Așezate, strategic, în toată casa, anumite plante norocoase pot aduce prosperitate, bani, sănătate și multe altele. Conform experților în feng shui, există anumite plante aducătoare de noroc, despre care se crede că atrag în mod natural energie bună, scrie homesandgardens.

În funcție de planta pe care o alegi, poți aduce diferite tipuri de noroc în viața ta și în casa ta, spune consultantul în feng shui Carole Hyder. Planta de bambus poate atrage noroc financiar, în timp ce altele pot aduce romantism, armonie și sănătate.

Sunt plante de apartament iubitoare de soare, cu frunze rotunde, asemănătoare unor monede. În cultura chineză, aceste plante sunt asociate cu bogăția și prosperitatea, datorită frunzelor rotunde și plat, așa în casă pot fi aducătoate de noroc.

„Păstrați planta umedă, dar nu udă”, sfătuiește Julie Bawden-Davis, expert în plante de interior la Healthy Houseplants. De asemenea, ar trebui să fertilizați lunar din primăvară până în toamnă cu un îngrășământ organic bine echilibrat.

Dacă frunzele plantei se îndoaie, acesta e un semn de stres termic. Deși se bucură de multă lumină solară, prea mult soare direct poate provoca pârjolirea frunzelor. După cum notează Julie, menținerea plantei la un nivel constant de umiditate poate ajuta la prevenirea acestor probleme.

Dacă vrei să aduci noroc în viață, optează pentru Agalonema ‘White Kiwi’ – o plantă frumoasă, albă, cu pete, cu frunze, spune ea.

„Se spune că această plantă aduce energie pozitivă și noroc într-un spațiu”, explică Julie. „Unul dintre motivele pentru care este considerată o plantă atât de norocoasă se datorează ușurinței cu care este cultivată”, adaugă ea. „Cel mai bine este să oferiți lumină și apă când primul centimetru de sol s-a uscat”, notează Julie.

Nu este surprinzător că bambusul norocos este pe lista plantelor de apartament norocoase. Și-a câștigat renumele de plantă aducătoare de noroc în culturile asiatice. Cu toate acestea, există câteva lucururi de care trebuie să țineți cont dacă doriți să profitați la maximum de bambusul norocos. Numărul de tulpini ale plantei de bambus reprezintă lucruri diferite. De exemplu, o tulpină simbolizează o viață plină de sens, două înseamnă noroc în dragoste și trei reprezintă fericirea și longevitatea.

Este prezentat ca o plantă de apartament care îmbunătățește calitatea aerului din interior și alungă energia negativă și toxinele. Îngrijirea lui nu necesită multă bătaie de cap. Planta poate tolera lumina slabă, dar udarea în exces o va face să se îngălbenească.