Vastu (sau Vastu Shastra) este o știință tradițională indiană a arhitecturii și construcțiilor, similară într-o oarecare măsură cu Feng Shui-ul chinezesc. Este un set de principii și reguli străvechi despre cum ar trebui construită o casă, un templu, un birou sau orice alt spațiu, astfel încât să fie în armonie cu natura, energiile cosmice și cele ale Pământului.

În ultimii ani, mulți oameni combină Vastu Shastra cu numerologia, pentru a analiza cât de favorabilă este o casă în funcție de poziționare, orientare, numărul casei (descompus numerologic).

Anumite numere de casă sunt astfel evitate pentru că sunt asociate cu energii negative, lipsă de armonie, stres emoțional sau blocaje financiare. Iată câteva exemple frecvent evitate:

Numărul 13 – Este asociat cu dezechilibru și neprevăzut. Este temut atât în culturile occidentale, cât și în Vastu.

Numărul 4 – Reprezintă muncă rigidă și structură. În Asia de Est, este evitat pentru că sună similar cu cuvântul „moarte”.

Numărul 8 – Guvernat de Saturn, este legat de karma și întârzieri. Deși puternic, poate aduce provocări grele.

Numărul 6 – Este pozitiv în general, dar poate aduce tensiuni emoționale dacă energia sa este dezechilibrată.

Numărul 9 – Asociat cu finaluri și transformări. În Japonia sună asemănător cu „suferință”.

Numărul 7 – Este spiritual și retras, dar poate aduce izolare și singurătate în viața familială.

În analiza Vastu, unele numere compuse sunt evitate datorită vibrațiilor lor negative:

14 – Poate aduce obstacole și stagnare în dezvoltarea personală.

17 – Sugerează lupte constante și pierderi.

19 – Este legat de stres emoțional și rezultate imprevizibile.

22 – Este văzut ca destabilizator și perturbă armonia.

27 – Poartă încărcături karmice nerezolvate.

34 – Adesea provoacă agitație și neliniște în spațiul de locuit.

44 – Poate bloca prosperitatea dacă nu este susținut de energii pozitive.

49 – Asociat cu dificultăți în menținerea echilibrului și păcii în casă.

Identifică numărul casei: Folosește doar numerele, ignoră literele (ex. 45A devine 45). Adună cifrele: Ex. 2 + 5 + 6 = 13. Se reduce la o singură cifră: 1 + 3 = 4. Ignoră numărul apartamentului: Dacă locuiești într-un bloc, folosește doar numărul clădirii. Interpretează rezultatul: Folosește interpretările numerologice pentru a înțelege energia acelui număr (vezi tabelul de la final).

China: Numărul 4 este considerat deosebit de nefast pentru că sună ca „moarte”.

Japonia: Numărul 9 este evitat pentru că amintește de „suferință”.

India: Numărul 8 este legat de întârziere și obstacole din cauza influenței lui Saturn.

Occident: Numărul 13 este văzut ca aducător de ghinion.

Thailanda: Numărul 6 (privit invers) poate semăna cu 9, aducând asocieri negative.

Dacă locuiești deja într-o casă cu un număr considerat ghinionist, poți lua câteva măsuri corective, potrivit NoBroker Times:

Montează o placă de nume: Ajută la personalizarea spațiului și echilibrează energiile.

Folosește simboluri pozitive: Afișează simboluri precum Om (cel mai sacru simbol din spiritualitatea hindusă) sau potcoava.

Adaugă un număr norocos: Plasarea unui număr favorabil aproape de intrare poate neutraliza influența negativă.

Energizează intrarea: Menține ușa principală curată, luminată și aerisită.

Alege culori recomandate în Vastu: Recolorează ușa sau pereții exterior1i conform principiilor Vastu.

Aplică ritualuri simple: Plasează cristale, recită mantre sau aprinde bețișoare parfumate pentru armonizare.