Un studiu din 2017, publicat în International Journal of Built Environment and Sustainability, a demonstrat că plantele de apartament au beneficii psihologice, dar și fiziologice, asupra oamenilor. În plus, există numeroase plante despre care se spune că sunt aducătoare de noroc, potrivit HouseDigest.

Deși nu este demonstrat științific, unele culturi cred că anumite plante sporesc norocul în varii domenii ale vieții. Aceste credințe provin din diverse culturi moderne, precum și de la civilizații mai vechi, cum ar fi civilizația greacă. Iată care sunt plantele de apartament care pot aduce noroc.

Busuiocul aduce noroc în casă, mai ales dacă este sfințit

Busuiocul este o plantă aromatică, folosită mai ales în bucătăria mediteraneană. Pe lângă gustul aparte pe care îl aduce preparatelor, busuiocul are nenumărate beneficii asupra sănătăţii datorită conţinutului mare de vitamine şi minerale.

Crenguțele de busuioc, verzi sau uscate, aduc noroc în casă, purifică aerul și sunt păstrate cu grijă de creștini, la icoane. Busuiocul se folosește la rugăciuni și cu el se stropește agheasma.

Iasomia atrage câștigurile financiare

Așa cum parfumul iasomiei îi atrage pe oameni, și florile acestei plante, de obicei albe in formă de stea, se bănuiește că atrag dragostea și câștigurile financiare ale celor care le aduc în case.

Feriga, aducătoare de belșug în casă

Este o plantă care poate fi crescută în ghiveci. Dacă are parte de o îngrijire corespunzătoare, feriga are proprietăţi magice, spunîndu-se că aduce noroc şi belşug în locuinţă.

Se spune că această floare poate alunga toate dificultăţile financiare. Are nevoie de umiditate, apă şi lumină nu prea puternică.

Trifoiul ornamental, plantă norocoasă prin definiție

Speciile de Oxalis sunt considerate plante norocoase, cel mai probabil pentru că frunzișul lor seamănă foarte mult cu trifoiul sau cu trifoiul cu patru-foi.

Plantele au flori într-o varietate de culori, de la alb și roz, până la violet și galben. Nu presupuneți că nu mai aveți noroc dacă „trifoiul” moare repede. Curând, vor răsări din nou din tuberculi.

Lămâiul atrage noroc, avere și pozivitate

Lămâii sunt, de obicei, cultivați în aer liber, dar cu puțină îngrijire, puteți avea un lămâi și în interior, într-un ghiveci.

În feng shui, se crede că arborii de lămâi (și plantele de citrice în general) atrag noroc, avere și pozitivitate. Lămâile poate și fi un adaos valoros la masă și ajută la alungarea insectelor.

Trandafirul deșertului ne aduce norocul așteptat

Este considerat o plantă norocoasă, deoarece trunchiul său foarte gros este asemănat cu abundența financiară. Pe deasupra, planta are flori spectaculoase, în formă de trompetă.

Deoarece această specie stochează umiditatea, planta poate putrezi dacă este udată în exces.

Pothosul auriu ne ajută pe plan financiar

O plantă cu denumiri variate, de la iedera dracului la Pothos auriu, aceasta impresionează prin aspectul inedit datorat frunzelor pătate, în nuanțe de verde și galben.

Chinezii cred că această plantă sporește norocul și succesul financiar, aducând în același timp energie pozitivă în case.

Urechelnița protejează casele

Este o plantă perenă suculentă, extrem de apreciată. Norocul asociat cu ea se poate datora numelui, care înseamnă „nemuritoare”.

În antichitate, se credea că protejează casele împotriva fulgerelor, aducând în același timp bani mulți locuitorilor.

Bambusul norocos (Dracaena sanderiana)

Această plantă feng shui nu este un bambus, asociat de obicei cu puterea, și nu cu norocul, ci un butaș de trestie dintr-un tip de Dracaena.

Asemănarea sa cu bambusul a fost suficientă pentru a-l considera aducător de noroc.

Floarea-soarelui împlinește dorințele

Multe culturi consideră floarea-soarelui ca fiind aducătoare de noroc, iar unii cred că o dorință adresată acestei plante se va împlini. De exemplu, chinezii spun că floarea-soarelui atrage norocul, în timp ce nativii americani cred că ea simbolizează o recoltă abundentă.

Floarea-soarelui poate fi cultivată în interior și cu siguranță va lumina casa atunci când este plasată și îngrijită corespunzător.