Brent Hinds, fost chitarist al trupei Mastodon, a murit la doar 51 de ani, în urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe 20 august, atunci când muzicianul conducea o motocicletă Harley Davidson pe străzile din Atlanta.

Potrivit publicației Atlanta News First, impactul s-a produs după ce un șofer nu i-a acordat prioritate la intersecția dintre Memorial Drive și Boulevard. Autoritățile au anunțat că artistul nu a supraviețuit coliziunii.

Confirmarea oficială a venit din partea Biroului medicului legist din comitatul Fulton, care a stabilit identitatea victimei. Vestea a provocat un val de reacții în comunitatea muzicală, unde Hinds era extrem de apreciat pentru stilul său inconfundabil. Prietenii și colegii de trupă au descris dispariția lui ca fiind o pierdere ireparabilă.

Moartea lui Brent Hinds a surprins atât fanii, cât și artiștii care l-au cunoscut personal. Cariera sa impresionantă, marcată de momente de succes internațional, face ca dispariția sa să lase un gol important în peisajul muzical.

Cariera lui Brent Hinds este strâns legată de istoria trupei Mastodon, pe care a cofondat-o în anul 2000. Alături de basistul Troy Sanders, chitaristul Bill Kelliher și bateristul Brann Dailor, artistul a pus bazele unei formații care avea să devină emblematică pentru heavy metal-ul american. Grupul s-a născut la Atlanta și a reușit rapid să atragă atenția prin sound-ul său distinct.

De-a lungul anilor, Mastodon a obținut recunoaștere internațională, iar Hinds a fost considerat unul dintre motoarele creative ale formației.

Prezența sa scenică, compozițiile complexe și interpretarea la chitară au definit o parte importantă din identitatea trupei. Numeroase albume de succes au purtat amprenta stilului său muzical.

Colaborarea cu colegii săi a transformat Mastodon într-o trupă de referință pentru publicul pasionat de heavy metal. Concertele susținute pe marile scene internaționale au consolidat reputația formației și au adus un număr uriaș de fani.

După vestea dispariției lui Brent Hinds, trupa Mastodon a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Membrii formației au declarat că trec prin momente extrem de dificile și că durerea pierderii colegului lor este greu de exprimat în cuvinte.

„Suntem îndurerați, șocați și încă încercăm să procesăm pierderea acestei forțe creative cu care am împărtășit atât de multe triumfuri, momente importante și crearea de muzică care a atins inimile atâtor oameni”, a transmis formația.

Declarația a fost completată de un mesaj adresat apropiaților artistului.

„Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii și fanii lui Brent. În acest moment, vă rugăm să respectați intimitatea tuturor în această perioadă dificilă”, au mai scris membrii Mastodon.

Reacția trupei reflectă impactul uriaș pe care dispariția chitaristului l-a avut în interiorul grupului. Brent Hinds nu a fost doar un coleg, ci și un prieten apropiat și un partener de drum în aproape un sfert de secol de activitate artistică.