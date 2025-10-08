Lumea muzicii din România este în doliu, după dispariția lui Marius Keseri, unul dintre cei mai apreciați toboșari și membru de peste trei decenii al trupei Direcția 5. Artistul s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire muzicală ce va rămâne vie în inimile fanilor.

Vestea tristă a fost făcută publică de colegii săi din formație, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Membrii trupei au transmis condoleanțe familiei și au evocat cu durere anii petrecuți alături de cel care a fost un prieten devotat și un muzician desăvârșit.

„Astăzi am pierdut un coleg drag și un prieten adevărat. Marius a fost alături de noi mai bine de 30 de ani, în toate momentele frumoase și grele. Drum lin, Marius!”, au transmis colegii din Direcția 5.

Marius Keseri a fost parte integrantă din istoria uneia dintre cele mai longevive și iubite trupe pop-rock din România. De-a lungul carierei sale, a participat la zeci de albume, turnee și concerte, contribuind decisiv la sunetul inconfundabil al formației. Prin talentul, energia și modestia sa, a devenit un reper pentru generații întregi de artiști și iubitori ai muzicii românești.

Dispariția sa lasă un gol imens nu doar în inima colegilor de scenă, ci și în sufletele fanilor care au crescut cu piesele Direcția 5.

Direcția 5 este una dintre cele mai longevive și apreciate formații din muzica românească. Grupul s-a format în 1991, reunind o serie de muzicieni talentați: Marian Ionescu (chitară bas, pian, compozitor), Dragoș Bădoi (voce), Cătălin Onoiu (clape), Florin Ionescu (baterie, voce), Răzvan Mirică (chitară, voce) și Vlaicu Giurgea (chitară).

După câțiva ani de activitate intensă, formația a trecut prin mai multe schimbări de componență. În 1998, trupa s-a reorganizat, rămânând în formula condusă de Marian Ionescu, alături de Nicu Damalan, Marius Keșeri și Cristi Enache — un nucleu care avea să definească stilul caracteristic Direcției 5 pentru următoarele decenii.

Anii au adus numeroase lansări și proiecte muzicale, trupa reușind să rămână constant prezentă în peisajul pop-rock românesc. În 2016, Direcția 5 a lansat albumul „Love, Peace & Harmony”, prezentat oficial pe 9 septembrie. În urma acestui proiect, formația a început o nouă colaborare artistică cu Alina Crișan (Alinka), care s-a alăturat grupului în calitate de solistă.

Primul concert susținut în noua formulă a avut loc la Dej, moment care a venit și cu tensiuni interne. În acea perioadă, între Tony Șeicărescu și ceilalți membri ai trupei a izbucnit un conflict, care s-a încheiat prin plecarea sa din formație. Deși era unul dintre membrii vechi, acesta a fost înlocuit ulterior de Alina Crișan, marcând începutul unei noi etape în istoria Direcției 5.