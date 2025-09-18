Actorul și fotograful de la Hollywood, Brad Everett Young, s-a stins din viață la 46 de ani. El a fost implicat într-un accident pe autostrada 134 din Los Angeles.

Vehiculul său a fost lovit de o mașină care circula pe contrasens. Young a decedat la fața locului, iar celălalt șofer a fost transportat la spital.

Pe lângă cariera de actor, era cunoscut și pentru munca sa de fotograf, fiind prezent ani la rând la premiere, gale și evenimente de amploare, realizând ședințe foto în toată America pentru diverse publicații. Printre personalitățile fotografiate de el se numără David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford și Sarah Michelle Gellar.

Ca actor, a apărut în producții precum Boy Meets World, Grey’s Anatomy, Charlie’s Angels și Jurassic Park III.

„Pasiunea lui Brad atât pentru arte, cât și pentru oamenii din spatele acestora, a fost de neegalat”, a declarat publicistul său, Paul Christensen, pentru The Hollywood Reporter. Young a fondat Dream Loud Official, o organizație dedicată susținerii și păstrării programelor de muzică și artă în școlile din Statele Unite. Christensen a adăugat: „El și-a trăit misiunea de a menține creativitatea vie, iar moștenirea lui va continua prin Dream Loud Official.”

Inițial, Young venise la Los Angeles pentru a urma o carieră medicală, dar și-a schimbat direcția către actorie. În 2015, spunea:

„L.A. era pur și simplu locul unde puteam lua aceste decizii, cu toate oportunitățile pe care le oferea orașul. În prima lună aici, am mers la prima mea audiție pentru un serial TV, am obținut rolul, am intrat în Screen Actors Guild și restul a fost istorie. M-am îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă această industrie și de drumul și forța de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini visurile.”

După moartea sa, colegi și prieteni i-au adus un omagiu. Actorul din General Hospital, Chris McKenna, a scris: „Aceste fotografii au fost făcute acum doar câteva săptămâni de regretatul @bradley206. Nu vom mai vedea pe cineva ca el.”

Parry Shan, un alt actor din aceeași producție, a transmis: „Brad Everett Young a fost una dintre cele mai amabile și mai generoase persoane pe care le-am întâlnit vreodată. Dar trăsătura care l-a făcut cu adevărat să iasă în evidență într-o industrie adesea plină de cinism a fost pozitivitatea lui de neclintit.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Chris McKenna (@chrislmckenna)

Actrița Jen Lilley, cunoscută din General Hospital și Days of Our Lives, a scris la rândul ei un mesaj emoționant

„Omul care tocmai a făcut această fotografie a murit. M-am trezit șocată și neîncrezătoare. Eram sigură că este un zvon. @bradley206 a fost unul dintre cei mai dragi prieteni ai mei. Glumea mereu că, dacă vreodată ar scrie o carte de tip ‘Tell All’, m-ar obliga să o co-scriu cu el. Mă făcea mereu să râd, a fost singurul fotograf în care am avut încredere deplină și în fața căruia m-am simțit complet naturală. Există sute de fotografii și videoclipuri în arhiva mea și mii pe computerul și camera ta, pe care nu le voi vedea niciodată. Dar tu ai fost mult mai mult decât fotograful preferat al vedetelor.” Ea a continuat: „Tu erai prietenul meu. Stăteam ore întregi de vorbă despre viață și despre suișurile și coborâșurile din industria noastră nebună. Mâncam plăcinte și prăjituri și povesteam despre rădăcinile noastre din Virginia. Îți iubeai mama și fratele mai mult decât orice pe lume. Nu am cuvinte pentru ceea ce simt acum. Știu că va trece mult timp până să realizez cu adevărat că ai plecat. Tocmai am vorbit cu tine. Nu e corect. Pur și simplu nu e corect. Iubiți-vă prietenii și familiile. Continuați să împărtășiți Adevărul și Dragostea cu ei! Viața este mai scurtă decât ne așteptăm.”

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, Brad fusese prezent pe covorul roșu, la evenimentul The Long Walk din Santa Monica.