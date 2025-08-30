Jonathan Brandis, un actor american care a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă după ce a jucat în filme celebre, a murit la doar 27 de ani.

Regretatul actor a fost unul dintre cei mai îndrăgiți adolescenți ai anilor 90. Câțiva ani mai târziu, Brandis avea să se confrunte cu o perioadă de stagnare în cariera sa. În aceea perioadă, prietenii lui spuneau că a început să bea mult și să vorbească deschis despre sinucidere. La ora 23:40, pe data de 11 noiembrie 2003, prietenii lui l-au găsit pe holul apartamentului său din Los Angeles, California, SUA. A murit pe data de 12 noiembrie 2003, în urma sinuciderii.

„Jonathan era foarte inteligent, politicos și mereu prietenos. [Moartea lui] nu s-a datorat industriei divertismentului. Privesc în urmă acum și, la 20 de ani, a dat semne de maniac-depresie. Sper că oricine suferă poate cere ajutor. Vorbesc cu el și mă face să zâmbesc. Am senzația că se uită de sus la mine.”, spunea tatăl său, Greg Brandis, în anul 2021.

Brandis s-a născut în Connecticut, SUA, dintr-un tată pompier și o mamă profesoară. A strălucit în lumina reflectoarelor de la începutul vieții. A fost model, apoi a devenit actor. În anul 1982, mai exact, a jucat rolul lui Kevin Buchanan din telenovela americană „One Life to Live”. Până în anul 1990, l-a interpretat pe Bastian Bux din „The NeverEnding Story II: The Next Chapter”, acesta fiind rolul care l-a făcut celebru.

La doar 17 ani, în anul 1993, a fost distribuit în rolul lui Lucas Wolenczak în serialul NBC „seaQuest DSV”, un rol care i-a consolidat statutul de idol și l-a făcut să apară în reviste pentru adolescenți. În apogeul popularității sale, primea circa 4.000 de scrisori pe săptămână de la admiratoarele sale și avea nevoie de „trei agenți de pază de studio pentru a-l ghida prin hoardele de admiratoare de la Universal Studios din Orlando”, ne spune cei de la „People”.