Doliu în lumea filmului! Actorul american David Ketchum a murit.

Acesta s-a stins din viață pe data de 10 august, însă abia în weekend s-a aflat cumplita veste. Actorul american a decedat la onorabila vârstă de 97 de ani, într-un centru de îngrijire din Thousand Oaks, California, SUA, conform celor declarate de fiica sa pentru „The Hollywood Reporter”.

„El lasă în urmă o moștenire de râs, căldură și momente de televiziune atemporale – amintindu-ne tuturor că, uneori, cea mai simplă surpriză (cum ar fi cineva cocoțat într-o cutie poștală) poate produce cel mai mare zâmbet. Prietenii și fanii sunt invitați să se bucure de unul dintre spectacolele sale clasice din Get Smart sau Camp Runamuck în amintirea spiritului său rapid, a inimii sale blânde și a spiritului său cinematografic”, a anunțat familia sa.

David Ketchum s-a născut pe 4 februarie 1928, într-un lift din Quincy, Illinois. Deși s-a specializat în inginerie electrică, și-a îndrepta atenția către showbiz, spunând în anul 1965 că „făcuse deja o mulțime de spectacole”. El a recunoscut că a ales ingineria, știind că în cele din urmă va trebui să lucreze pentru a trăi.

După ce a intrat într-o unitate de informare publică care i-a oferit șansa de a găzdui o emisiune radio nocturnă în San Francisco, Ketchum a făcut o emisiune radio în San Diego timp de șapte ani. De-a lungul timpului, a lucrat cu Ken Berry, Jackie Joseph și Jo Anne Worley în Billy Barnes Revue.

Ketchum este cel mai bine cunoscut pentru rolul Agentului 13 din cel de-al doilea sezon al serialului american Get Smart de la NBC (1966 – 1967). Și-a reluat rolul Agentului 13 în Get Smart, Again! (1989). A apărut în cinci episoade din Happy Days (1974 – 1984), interpretând trei personaje diferite.

Printre alte interpretări se numără The Jim Backus Show, I’m Dickens, He’s Fenster, The Joey Bishop Show, Roger Ramjet, Camp Runamuck, Hey, Landlord, Good Morning World, The Andy Griffith Show, That Girl, The Mary Tyler Moore Show, The Odd Couple, Love, American Style și Perfect Strangers. Ultima dată a jucat în filmul americani The Other Sister din 1999.

Pe lângă actorie, Ketchum a fost și un scriitor prolific. Are credite în Hey, Landlord, Captain Nice, Get Smart, Here’s Lucy, Lancelot Link: Secret Chimp, The Funky Phantom, Love, American Style, The Elevator, The Little People, The Rookies, Switch, Wonder Woman, Who’s Watching the Kids, Happy Days, The Love Boat și Full House.