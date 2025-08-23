Doliu uriaș în lumea sportului. H.A. „Humpy” Wheeler, o legendă în lumea NASCAR, fost președinte și director general al circuitului Charlotte Motor Speedway, a încetat din viață.

Decesul său a fost anunțat printr-un comunicat în care se precizează că a murit „în liniște, din cauze naturale, înconjurat de o familie iubitoare”.

Ideile lui Wheeler, chiar dacă nu au fost îmbrățișate în totalitate de sportul cu motor, au contribuit la dezvoltarea NASCAR la acea vreme.

Jim France, președintele și directorul general al NASCAR, l-a numit pe Wheeler un „vizionar, al cărui nume a devenit sinonim cu promovarea și inovația în sportul nostru”, relatează TMZ.com.

„În deceniile în care a condus circuitul Charlotte Motor Speedway, Humpy a transformat experiența fanilor prin creativitatea, ideile îndrăznețe și pasiunea sa neobosită. Eforturile sale au contribuit la extinderea amprentei naționale a NASCAR, consolidând Charlotte ca un complex de curse și divertisment obligatoriu”, spune el.

Wheeler a fost președintele emblematicului circuit de curse timp de 33 de ani.

Pe lângă faptul că și-a împrumutat vocea pentru a îmbunătăți lumea curselor de mașini de serie, a fost și vocea personajului Tex Dinoco din „Cars” și „Cars 3” – Cadillac Coupe de Ville din 1975.

Humpy a fost inclus în International Motorsports Hall of Fame, în 2006, și în Motorsports Hall of Fame of America, în 2009.

La începutul acestui an, Wheeler a primit premiul NASCAR Landmark – care onorează „contribuțiile semnificative la creșterea importanței NASCAR”.

Pe lângă dragostea și dedicarea pentru NASCAR, avea o pasiune pentru box. Wheeler avea un palmares de 40-2 și a câștigat un campionat Golden Gloves la vârsta de 17 ani, fiind ulterior inclus în Carolina Boxing Hall of Fame în 1992.

Bruton Smith l-a angajat pe Wheeler în 1975 pentru a supraveghea Charlotte Motor Speedway, iar Wheeler a deținut acest job, până la pensionarea sa, în 2008.

În acea perioadă, a supravegheat iluminatul pistei, astfel încât să poată găzdui cursa All-Star din 1992 pe timp de noapte, tendință urmată de alte piste. A supravegheat spectacole legendare de dinaintea cursei, de la exerciții militare la spectacole de temeritate și Robosaurus.

De asemenea, a fost un apropiat al multor piloți și i-a încurajat să dea dovadă de personalitate pentru a se conecta cu fanii.

În 2007, Wheeler a propus o listă cu mai multe puncte pentru a îmbunătăți cursele auto.

Lista includea acordarea mai multor puncte pentru victorii, acordarea mai multor puncte pentru turele de vârf, mai mulți bani în fondurile de curse și adăugarea unei pauze la pauză la curse.