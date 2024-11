Bobby Allison, unul dintre cei mai mari piloți din istoria NASCAR, a murit sâmbătă la 86 de ani. Fostul campion și membru al Hall of Fame-ului a fost o personalitate de referință în motorsportul american. Cu o carieră ce s-a întins pe mai multe decenii, Allison a reușit să stabilească recorduri impresionante și să devină lider al „bandei Alabama”. Moartea sa reprezintă o mare pierdere pentru întreaga comunitate NASCAR, care l-a cunoscut ca un lider al pasiunii și al dedicării în sportul cu motor.

Bobby Allison a fost un pilot de excepție, a cărui carieră se află consemnată în toate cărțile de recorduri ale NASCAR. De-a lungul timpului, a reușit să obțină 85 de victorii în seriile principale ale NASCAR, plasându-se astfel pe locul patru în topul tuturor timpurilor.

În plus, Allison deține locul doi în clasamentul celor mai multe clasări în top cinci, cu un total de 336, și locul 14 la numărul de starturi, având 718.

Realizările sale remarcabile l-au adus în Hall of Fame-ul NASCAR în 2011, unde a fost onorat pentru întreaga sa carieră de succes.

He was more than just a racer.

He was a giant of our sport.

We remember Bobby Allison. pic.twitter.com/c2UKOeL9vs

— NASCAR (@NASCAR) November 10, 2024