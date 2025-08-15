Ema Istvan a fost recunoscută drept una dintre cele mai valoroase voci ale Timișoarei. Iar anunțul tragic despre moartea sa a adus întristare profundă întregii comunități de fani ai cântăreței. Cei care au prețuit-o de-a lungul anilor pentru emoția autentică transmisă pe scenă i-au adresat un ultim omagiu.

„Cu inimile împietrite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soției mele, Mili de la Timișoara. Priveghiul va avea loc pe strada Iuliu Grozescu nr. 16, Timișoara, începând de azi, 15.08.2025, ora 16:00, până în 18.08.2025, când va fi înmormântarea. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați cu recunoștință. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis soțul cântăreței.

Cântăreața „Mili de la Timișoara” a reușit să cucerească generații. Iar glasul și harul său au pătruns în inimile oamenilor. Din nefericire, o boală nemiloasă i-a curmat viața mult prea devreme. Acest eveniment trist a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde au curs nenumărate mesaje de condoleanțe. Cei care au avut bucuria să o întâlnească, alături de fani, au împărtășit fotografii și înregistrări în care artista făcea ceea ce a iubit mai presus de orice: muzica.

„Drum lin, draga mea Mili! Dumnezeu să te odihnească în pace” „Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace, REGINA MILI” „Dumnezeu să îți poarte de grijă acolo unde ești! Nu ne vine să credem. În memoria ta am postat acest clip. Te iubim, Mili!”

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele transmise de fani pe paginile sociale.

Ema (Emilia) Istvan a fost o apreciată cântăreață originară din Timișoara, recunoscută pentru talentul vocal și sensibilitatea artistică. Sub numele de scenă „Mili de la Timișoara”, ea a devenit una dintre cele mai respectate voci ale muzicii timișorene

Prin vocea sa, încărcată de emoție și expresivitate, Ema a reușit să captiveze generații întregi de ascultători. Artista a devenit o prezență emblematică în comunitatea artistică locală.

„Nu pot să cred așa ceva… condoleanțe familiei… Tare mult te-am respectat și ți-am apreciat vocea ta puternică, o mare pierdere a muzicii. Alți artiști au împărtășit fotografii de la spectacole, amintindu-și de momentele în care Mili ridica sala în picioare cu energia și pasiunea ei. „Un suflet bun, o colegă minunată, un om cu inima mare. Nu te vom uita niciodată!”, a scris un prieten apropiat.