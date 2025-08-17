Duminică, 10 august, drumul național DN58B, la ieșirea din Bocșa către Reșița, a devenit scena unei tragedii cumplite care a îndoliat două familii din județul Mureș și a cutremurat comunitatea locală.

Un accident rutier grav a pus capăt vieții a doi tineri aflați pe o motocicletă, în timp ce alte două persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.

Nenorocirea s-a produs la kilometrul 12, într-o zonă cunoscută pentru curbele sale periculoase. Motocicleta era condusă de un tânăr de 32 de ani, care se deplasa spre Reșița. Într-o curbă, acesta ar fi pierdut controlul ghidonului, iar vehiculul pe două roți a ajuns pe contrasens, lovindu-se violent de o autoutilitară care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator și nu le-a lăsat nicio șansă celor doi pasageri de pe motocicletă.

Motociclistul Zsigmond Balazs, un tânăr din județul Mureș cunoscut pentru pasiunea sa pentru două roți, și-a găsit sfârșitul pe loc în urma impactului violent. Pe motocicletă se afla și Riana Varga, o tânără de doar 21 de ani, tot din Mureș, care și-a pierdut și ea viața.

Ceea ce trebuia să fie o simplă plimbare de duminică s-a transformat într-o tragedie cumplită, ultimele clipe petrecute împreună fiind curmate brusc de accident.

Avea doar 21 de ani și un talent care promitea un viitor frumos pe scena muzicii populare. Riana Varga, tânăra care și-a pierdut viața în cumplitul accident de la Bocșa, era cunoscută pentru vocea ei caldă, care aducea lumină și emoție la fiecare spectacol.

Pentru cei care au cunoscut-o, Riana nu era doar o artistă în devenire, ci și o tânără plină de viață, care iubea cântecul și ducea mai departe tradițiile. Moartea ei fulgerătoare a lăsat un gol uriaș în sufletele apropiaților și în comunitatea din Ungheni, unde va rămâne mereu în amintirea celor pe care i-a bucurat cu zâmbetul și glasul ei.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei și prietenei noastre dragi, Riana Varga, membră a Ansamblului Folcloric Hora din orașul Ungheni. Riana a fost nu doar o fată talentată, ci și un suflet cald, care a adus lumină și bucurie în inimile celor din jur. Amintirea ei va rămâne veșnic vie în sufletele noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis ansamblul din care făcea parte, scrie Cancan.