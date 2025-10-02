Statul român pregătește listări noi pe Bursa de Valori București, vizând companii din energie și transporturi. Printre opțiuni se află și pachete minoritare din firme deja listate, cu statul păstrând controlul. Estimările arată că bugetul ar putea fi alimentat cu până la 18 miliarde de lei.

Autoritățile estimează că primele oferte ar putea fi lansate până la finalul acestui an. Alexandru Petrescu, președintele ASF, a transmis:

„Vom avea un număr de listări importante, până la sfârșitul acestui an, Dimensiunea companiilor cu acționariat de stat”.

Deocamdată, nu a fost precizat dacă va fi vorba despre companii noi sau pachete minoritare din cele deja listate, cum sunt Hidroelectrica, Romgaz sau Nuclearelectrica. Ambele scenarii rămân deschise, iar oficialii promit clarificări după negocierile în desfășurare.

Un studiu realizat de asociația CFA România arată că vânzarea unor pachete de acțiuni ar putea aduce venituri mai mari decât creșterea TVA. Estimările arată că listarea unor pachete de 10% sau 15% din acțiunile companiilor ar genera sume între 12 și 18 miliarde de lei.

Dragoș Cabat, coordonatorul studiului, a explicat:

„Dacă am vorbi de listarea unor pachete de 10% sau 15%. Ar fi un total între 12 și 18 miliarde de lei care s-ar putea obține. Deci dacă s-ar lista anul acesta sau anul viitor, ar putea ajuta bine la reducerea deficitului bugetar”.

Pentru guvern, aceste resurse suplimentare sunt esențiale, în condițiile în care deficitul trebuie redus conform angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene.

Experții subliniază că listarea pe bursă aduce beneficii multiple, dincolo de aportul direct la buget. Printre acestea se numără accesul la capital, o mai bună vizibilitate, transparență sporită și guvernanță corporativă consolidată.

Cea mai recentă experiență este listarea Hidroelectrica, în 2023, cea mai mare din istoria bursei românești. După listare, valoarea companiei a crescut cu 24%, iar profitul a depășit 6,3 miliarde de lei. Statul a păstrat peste 80% din acțiuni.

Romgaz, listată în 2013, a raportat anul trecut un profit record de 3,2 miliarde de lei, cu statul deținând 70% din acțiuni. În cazul Nuclearelectrica, companie listată în același an, profitul net a urmat o traiectorie ascendentă, anul 2022 fiind cel mai bun. Statul rămâne acționar majoritar cu 82,5%.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că listările fac parte din angajamentele asumate de România. „Este unul din jaloanele pe care România și l-a asumat. Sunt în negociere cu reprezentanții Comisiei și estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza.

Etapa durează între șase luni de zile și un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi care vor fi listate”, a declarat șeful executivului.

În trecut, printre variantele discutate pentru piața de capital s-au numărat Compania Aeroporturi București și SALROM, societatea națională a sării. Acestea nu au fost listate până acum, însă ar putea reveni pe agenda Guvernului.