Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals din România, anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială (IPO) la Bursa de Valori București (BVB). Mișcarea marchează un pas important în istoria de peste trei decenii a companiei fondate de antreprenorii Radu și Cristina Timiș, care controlează aproape integral afacerea prin Rangeglow Limited.

Oferta va include atât o componentă de majorare de capital, prin emisiunea de acțiuni noi, cât și vânzarea unui pachet de acțiuni existente de către acționarul majoritar. Aceasta se adresează investitorilor de retail din România, dar și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare.

Cris-Tim intenționează ca, după finalizarea ofertei, acțiunile sale să fie admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, în cadrul categoriei Premium. Procesul depinde de condițiile de piață și de aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Banca Comercială Română și BRD – Groupe Société Générale sunt co-aranjatori mandatați ai tranzacției.

„Cris-Tim face parte din viața de zi cu zi a milioane de oameni, din țară și din străinătate. (…) Suntem lideri ai pieței pe segmentul de mezeluri și ready-meals și avem planuri ambițioase de creștere pentru următorii ani. Inițierea procesului de ofertă publică marchează o etapă importantă pentru companie”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim.

În 2024, Cris-Tim a raportat venituri totale de 1,12 miliarde lei, cu un EBITDA de 167 milioane lei și un profit net de 88 milioane lei. Segmentul mezeluri a generat circa 86% din venituri (peste 960 milioane lei), iar segmentul ready-meals – aflat încă într-o fază de expansiune rapidă – a contribuit cu aproximativ 9,4% (peste 100 milioane lei).

Compania deține trei fabrici de producție – la Filipeștii de Pădure, Măgureni și București – cu o capacitate cumulată de 215 tone pe zi, o rețea logistică națională formată din nouă depozite frigorifice și o flotă de peste 500 de vehicule. Produsele Cris-Tim sunt prezente în toate marile rețele de retail modern, în peste 15.000 de magazine tradiționale și în 18 magazine proprii, dar și pe piețele externe, în 17 țări europene. Exporturile reprezintă 12–14% din vânzările anuale.

Pentru perioada 2025–2030, Cris-Tim și-a propus un plan de investiții în valoare de 890 milioane lei, finanțat parțial prin programul național Investalim. Acesta prevede extinderea capacităților de producție, modernizarea logisticii și consolidarea portofoliului. Totodată, compania are în vedere posibile fuziuni și achiziții pentru a-și întări poziția pe piețele de mezeluri și ready-meals, dar și pentru a intra pe noi segmente de produse, atât fresh, cât și procesate.

„Încă de la început am fost pionieri în industria alimentară, inovația fiind parte din ADN-ul nostru. (…) Suntem lideri de piață și ne propunem să ne consolidăm poziția și mai mult, adaptând constant producția și distribuția la comportamentul consumatorilor”, a declarat Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim.

Fondată în 1992, compania a crescut de la un start-up la unul dintre cei mai mari jucători din industria agroalimentară din România și Europa de Sud-Est. Portofoliul include branduri consacrate precum Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Alpina, Obrăjori, Csárdás și Bunătăți, dar și produse dezvoltate sub mărci private pentru lanțuri internaționale.

Un moment definitoriu a fost lansarea Salamului Săsesc, în 2002, care a devenit produsul emblematic al companiei și contribuie cu peste 15% la cifra de afaceri a segmentului de mezeluri. Totodată, prin introducerea conceptului de „Etichetă curată”, în 2017, Cris-Tim a impus noi standarde de calitate pe piața locală, reducând numărul de aditivi din produse și consolidându-și reputația de inovator.