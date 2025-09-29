Aproximativ 2,5 milioane de pensionari români primesc pensia prin intermediul poștei. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), banii sunt distribuiți la domiciliul beneficiarilor în intervalul 1–15 octombrie 2025.

Poștașii au termen până la jumătatea lunii să finalizeze livrarea sumelor. Dacă un pensionar nu este găsit acasă, acesta are două zile lucrătoare la dispoziție pentru a ridica pensia de la oficiul poștal. În lipsa ridicării în acest termen, banii se întorc la casa teritorială de pensii.

Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plata se face, conform procedurii, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

În luna octombrie 2025 însă, situația este diferită: data de 12 cade într-o duminică, astfel că banii vor intra pe card încă din ziua de vineri, 10 octombrie. Aceasta este o excepție față de calendarul obișnuit, care plasează plățile între 11 și 13 ale lunii.

Chiar dacă sumele ajung direct pe card, talonul de pensie este păstrat la oficiul poștal până la finalul lunii. După această perioadă, documentul este arhivat timp de 24 de luni. Beneficiarii pot ridica talonul oricând pe parcursul lunii de la unitatea poștală de care aparțin.

Potrivit legislației actuale, dreptul la pensie se obține după un minimum de 15 ani de contribuții. În același timp, vârsta de pensionare pentru femei și bărbați va fi egalizată treptat la 65 de ani, proces ce se va încheia în anul 2035.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat recent că distribuirea pensiilor prin poștă implică cheltuieli considerabil mai mari pentru stat decât plățile efectuate prin transfer bancar. El a încurajat pensionarii să opteze pentru plata pe card, considerând-o mai sigură și mai eficientă.

Ministrul a explicat că, în cazul aproape jumătate dintre beneficiari, costurile cu livrarea în numerar sunt de peste zece ori mai mari decât comisioanele percepute pentru viramentele bancare.