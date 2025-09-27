Informație pentru pensionari. Cunoașterea acestor excepții poate ajuta la elaborarea unei strategii care să ofere venitul necesar, crescând suma primită de la Securitatea Socială în fiecare lună.

Suma lunară pe care o primește un pensionar de la Securitatea Socială variază în funcție de persoană. Potrivit Administrației Securității Sociale (SSA), prestația medie lunară estimată, în ianuarie 2025, a fost de 1.976 USD.

Deși aceste surse de venit nu vor afecta pensia, pot afecta venitul brut ajustat modificat (MAGI) și modul în care sunt impozitate prestațiile de asigurări sociale, conform wealthup.com.

Puteți lucra și primi în același timp o pensie de asigurări sociale – dar există limitări. Dacă nu ați atins încă vârsta de pensionare completă, câștigurile care depășesc un anumit prag vor duce la o reducere temporară a beneficiilor.

Această pensie depinde de anul nașterii, iar vârstele sunt următoarele:

– Născuți între 1943 și 1954: 66

– Născuți în 1955: 66 și 2 luni

– Născuți în 1956: 66 și 4 luni

– Născuți în 1957: 66 și 6 luni

– Născuți în 1958: 66 și 8 luni

– Născuți în 1959: 66 și 10 luni

– Născuți în 1960 sau mai târziu: 67

Cu toate acestea, odată ce se atinge vârsta de pensionare, orice câștiguri reținute în exces vor fi rambursate, iar beneficiul lunar va fi recalculat pentru a lua în considerare rambursarea tuturor câștigurilor reținute.

Dobânda este ceea ce percepe un creditor atunci când cineva împrumută bani. De exemplu, o bancă poate percepe dobândă atunci când luați un credit auto. Dar funcționează și invers – atunci când vă investiți banii în diverse produse financiare, de fapt împrumutați bani unei instituții financiare și primiți dobândă în schimb. Printre aceste produse financiare se numără:

—Conturi de economii

—Conturi de piață monetară

—Certificate de depozit (CD-uri)

—Obligațiuni

Dacă dețineți acțiuni ale oricăror acțiuni cu dividende (nu toate acțiunile plătesc dividende), atunci primiți plăta dividendelor – adesea trimestrial, dar uneori cu frecvențe diferite, cum ar fi lunar).

Nici veniturile din dobânzi, nici plățile de dividende nu sunt considerate câștiguri în scopul calculării prestațiilor de asigurări sociale.

Pensiile au fost în mare parte înlocuite de planurile 401(k) (în care lucrătorii, nu angajatorii, sunt responsabili pentru contribuții), dar dacă sunteți unul dintre puținii norocoși care au un loc de muncă cu pensie, probabil v-ați întrebat dacă aceste plăți vă vor afecta negativ prestațiile de asigurări sociale. Răspunsul este că nu vor fi.

SSA nu ia în considerare plățile de pensii ca venituri în limita de câștiguri.

Mulți oameni lucrează și primesc simultan indemnizații de asigurări sociale pentru pensie. Dar ce se întâmplă dacă vă pierdeți locul de muncă și începeți să primiți indemnizații de șomaj în timp ce primiți și indemnizații de asigurări sociale?

SSA nu consideră șomajul drept venit și, prin urmare, nu va afecta indemnizațiile de pensie.

Cu toate acestea, veniturile din asigurările sociale ar putea reduce indemnizațiile de șomaj.

Compensațiile pentru angajați- asigurarea la nivel de stat care oferă salarii, îngrijire medicală și alte beneficii celor care au fost răniți sau s-au îmbolnăvit ca urmare a locului de muncă – nu reduce banii de pensie de la Securitatea Socială, dar reduce prestațiile de invaliditate de la Securitatea Socială (SSDI).

Ajutoarele de invaliditate din surse private, cum ar fi asigurările, nu vor afecta prestațiile de invaliditate de la Securitatea Socială.