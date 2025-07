Proteste la ANAF și alte instituții-cheie. Miercuri, angajații din sectorul public au intensificat manifestațiile de nemulțumire, protestele ajungând la a treia zi consecutivă.

Principalele revendicări sunt legate de tăierile sporurilor și reducerea veniturilor, decizii adoptate de Guvern în contextul reducerii deficitului bugetar.

Cel mai vehement protest vine din partea angajaților din Finanțe, care amenință chiar cu blocarea activității în zilele critice când se virează pensiile și salariile.

Pe parcursul zilei, proteste au avut loc în mai multe instituții cheie, precum Institutul Național de Statistică, Primăria Capitalei și Ministerul Mediului, iar angajații de la casele de pensii și din alte județe anunță acțiuni similare.

Nemulțumirile vizează nu doar scăderea veniturilor, ci și condițiile dificile de muncă, resursele insuficiente și lipsa consultării cu reprezentanții angajaților înainte de adoptarea măsurilor.

„Este a treia zi de proteste şi o să mai urmeze până când guvernanţii ne vor băga în seamă şi vor înţelege importanţa ANAF în colectarea la bugetul de stat. Evaziunea fiscală se diminuează cu inspectorii ANAF , cerem guvernanţilor să declare ANAF o instituţie de siguranţă naţională. Încearcă măsuri pompieristice. Credeţi că ţara iese din criză tăind un spor la o anumită parte a bugetarilor? Nu vor să colecteze, dacă doreau să colecteze ne-ar fi chemat la Bucureşti, veneam cu toţii, noi aducem soluţiile, vrem să colectăm, nu avem pârghiile necesare”, a declarat liderul Sindicatului Finanţelor Publice Buzău, Adrian Radu.

La Maramureș, circa o sută de angajați ai ANAF au protestat în fața sediului instituției, oprind activitatea între orele 9 și 11, pentru a atrage atenția asupra impactului negativ al reducerilor salariale. În Buzău, situația este și mai gravă: aproximativ 200 de angajați ai Administrației Finanțelor Publice au ieșit în stradă pentru a treia zi, reclamând condiții de muncă precare — inclusiv lipsa scaunelor sau a hârtiei necesare activității, pe care sunt nevoiți să le cumpere din propriul buzunar.

Adrian Radu, liderul sindical din Buzău, a subliniat că protestele vor continua până când autoritățile vor înțelege rolul crucial al ANAF în colectarea veniturilor statului și vor trata instituția ca pe una de importanță națională. El a criticat măsurile de reducere a sporurilor ca fiind ineficiente în soluționarea crizei economice și a atras atenția că situația s-ar putea agrava, putând duce la o grevă generală.

În Cluj, peste 100 de angajați ANAF au organizat un protest spontan, manifestându-și frustrarea față de reducerea veniturilor și lipsa reformelor promise. Ei se plâng și de campanii media care îi fac vinovați pentru creșterea deficitului și scăderea încasărilor fiscale. Sindicaliștii speră într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor pentru a evita escaladarea conflictului.

Și în Galați angajații ANAF simt efectele negative ale reducerilor salariale, unii dintre ei luând în calcul să părăsească sistemul public pentru sectorul privat.

„Nu am întrerupt lucrul cu publicul, dacă întrerupem nu mai primesc salarii profesorii, cei din Sănătate, pensionarii, dar guvernanţii probabil asta vor atât timp cât suntem în stradă. Am atras atenţia elegant şi cu responsabilitate, dar nu ne bagă în seamă nimeni. Probabil asta vor, să se închidă ţara, că altă soluţie nu există. Colegii sunt nemulţumiţi, dacă am ajuns să aducem de acasă scaune. Noi, la Ministerul de Finanţe, în cadrul ANAF, nu avem banalul scaun pe care trebuie să stăm la calculator, ni-l cumpărăm din bani personali. Nu avem bani pentru hârtie, ne-au anunţat că până în octombrie trebuie să ne descurcăm cu hârtia, să cerşim la agentul economic sau să cumpărăm din banii personali pentru a merge activitatea. Ne-a ajuns cuţitul la os, nu se mai poate, după lipsa de reacţie a factorilor de decizie nu văd altceva decât o grevă generală”, a afirmat liderul de sindicat.