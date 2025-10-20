Luni, Curtea Constituţională a României (CCR) discută din nou reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat de două ori decizia. Judecătorii CCR trebuie să dea un verdict şi pentru proiectul de lege care prevede măsuri fiscale din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar.

Sesizarea privind neconstituţionalitatea legii care modifică pensiile speciale a fost amânată până pe 20 octombrie. În aceeaşi zi, CCR trebuie să decidă şi asupra sesizării legate de legea care prevede măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi modificarea unor alte acte normative.

Până acum, judecătorii CCR au respins plângerile depuse de parlamentarii din Opoziţie împotriva mai multor legi — printre ele, legea pentru îmbunătăţirea activităţii unor autorităţi administrative şi legea care aduce modificări în domeniul sănătăţii.

Legea care schimbă pensiile speciale, inclusiv condiţiile de pensionare pentru magistraţi, a fost însă contestată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Pe 4 septembrie, judecătorii de la ÎCCJ au decis în unanimitate să sesizeze CCR.

Într-un comunicat, ÎCCJ a spus că judecătorii transmit un mesaj clar: *nu acceptă nicio încercare de a slăbi independenţa justiţiei sau statutul magistraţilor. Ei au subliniat că independenţa justiţiei este esenţială pentru democraţie şi statul de drept.

Instanţa supremă susţine că noua lege încalcă 37 de decizii anterioare ale CCR şi mai multe principii importante, cum ar fi: respectarea statului de drept și independența justiției, siguranța juridică și aplicarea corectă a legii, interzicerea aplicării retroactive a legilor, protejarea încrederii legitime, evitarea discriminărilor nejustificate. Ba mai mult, ÎCCJ spune că legea nu a respectat procedurile obligatorii — cum ar fi obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii — și nici regulile privind modul în care Guvernul își poate asuma răspunderea pentru o lege.

Pe scurt, ÎCCJ susține că noua lege încalcă mai multe drepturi garantate de Constituție: dreptul la proprietate privată, principiul proporționalității (adică măsurile trebuie să fie echilibrate și justificate) și principiul egalității în drepturi. De altfel, ÎCCJ spune că sunt încălcate și principiile legalității, siguranței juridice și încrederii cetățenilor în legi.

Judecătorii explică faptul că, dacă statul modifică drepturile fără un scop clar și fără compensații corecte, se ajunge la o „expropriere mascată”, adică oamenilor li se ia ceva din proprietatea lor în mod indirect. CCR a spus încă din 2010 că dreptul de proprietate, odată dobândit, nu poate fi limitat arbitrar de Parlament sau Guvern.

Tot ÎCCJ atrage atenția că legea este imprevizibilă și are efecte retroactive — adică afectează drepturi deja câștigate —, ceea ce subminează încrederea oamenilor în sistemul de justiție și stabilitatea legilor.

Partidul politic AUR acuză, la rândul său, că statul ar prelua abuziv banii din pilonul II și III de pensii. Ei spun că sistemul a funcționat aproape 20 de ani cu reguli clare, iar românii au contribuit încredințați că își vor asigura o bătrânețe liniștită.

Acum însă, potrivit AUR, legea încalcă această încredere și le ia oamenilor controlul asupra propriilor economii. În loc să ofere siguranță, legea ar crea un precedent periculos: statul ar putea schimba regulile oricând, chiar înainte ca oamenii să-și primească banii pentru care au muncit o viață. În esență, spun ei, Guvernul le transmite românilor că banii lor nu le mai aparțin cu adevărat.

Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, consideră că magistrații nu vor vedea o discriminare legată de introducerea amendamentului care face o excepție pentru bolnavii de cancer.

El a spus că situațiile nu pot fi comparate și că legea este neconstituțională deoarece nu permite returnarea banilor din pensii private într-o singură tranșă. În opinia sa, întreaga lege va fi respinsă, pentru că nu respectă Constituția. Conform lui, această reglementare nu ar trebui aplicată deoarece persoanele care au contribuit la fondurile de pensii private au făcut-o cu convingerea că își vor putea retrage toți banii odată ce se pensionează.