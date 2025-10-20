Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, estimează că, după ce au fost amânate de două ori, judecătorii Curții Constituționale vor respinge reforma pensiilor magistraților, invocând motive legate mai degrabă de modul în care a fost aprobată decât de conținutul acesteia.

„Din câte percep și eu din spațiul public, pare-se că va fi declarată neconstituțională pe motive extrinseci – pe procedura adoptării. Legea poate fi reluată, discutată, aprobată respectând procedura”, a declarat Tudorel Toader.

Tudorel Toader a explicat că, dacă ar exista neconstituționalități de fond intrinseci, atunci prevederile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate, întrucât acest lucru ar încălca un principiu de rang constituțional.

El a precizat că, până în prezent, dezbaterile s-au concentrat asupra cuantumului pensiilor și a vârstei de pensionare, dar că acum discuția pare să se fi mutat asupra procedurii, pe motive extrinseci, și a spus că așteaptă să vadă decizia Curții, în special considerentele acesteia.

„Dacă vot fi neconstituționalități de fond intrinseci, atunci soluțile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate pentru că există un principiu de rang constituțional. Să obseverăm că anterior, până astăzi adică, discuțiile s-au concentrat pe două probleme de fond: cuantumul pensiei și vârsta de pensionare. Acum pare că discuția s-a deplasat pe procedură spre motive intrinseci. Și eu aștept să văd care e decizia și mai ales considerentele”, a adăugat Toader.

Referindu-se la amânările de până acum, fostul ministru al Justiției a subliniat că ziua respectivă reprezintă un moment semnificativ pentru justiția românească și a sugerat că, la ora discuției, rezultatul probabil deja începea să se contureze.

Astăzi, Curtea Constituțională urmează să stabilească soarta pensiilor magistraților, fiind al treilea termen în care se judecă această speță.

Termenul de azi, 20 octombrie, este al treilea în care se judecă această decizie, fiind un subiect sensibil având în vedere că este vorba despre probleme de echitate. Amintim că pensia medie a unui magistrat este de 25.000 de lei.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat anterior că legimitatea Guvernului va fi pusă sub semnul întrebării în cazul în care legea nu va trece de Curtea Constituțională. De asemenea, se va pune problema și dacă Executivul are capacitatea de a continua guvernarea.

Totodată, aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă coaliția de guvernare. Amintim că Partidul Social Democrat (PSD) dorește majorarea salariului minim, în timp ce șeful Excutivului preferă ca acesta să rămână la același nivel ca în prezent.