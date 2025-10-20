Veste bună pentru pensionarii din România. Ministrul Muncii: Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă

Ministrul Muncii a precizat că cei 400 de lei sunt deja prevăzuți în buget și vor fi virați odată cu pensia din decembrie, aproximativ 4,6 milioane de pensionari urmând să primească acest sprijin financiar.

„Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă. Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor primi de la Ministerul Muncii, de la Guvernul Român, până la sfârșitul anului, o primă specială de 400 de lei”, a declarat Florin Manole la DC News.

Plata primei speciale de 400 de lei se va face automat odată cu pensia din decembrie, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să întreprindă vreun demers suplimentar. Suma va fi virată prin același mecanism folosit la începutul anului, când pensionarii au primit prima tranșă de 400 de lei. Ministrul Muncii a explicat că cei 400 de lei reprezintă a doua tranșă a primei totale de 800 de lei și nu constituie o reducere a sprijinului prevăzut inițial.

„Au fost 800, s-a dat o primă tranșă de 400 și acum se dă a doua tranșă, pentru că a fost gândit în două tranșe această intervenție. Deci nu s-a tăiat cu nimic”, a precizat Manole.

Prima specială de 800 de lei, acordată în două tranșe, a fost instituită pentru a compensa neindexarea punctului de pensie la 1 ianuarie 2025. Măsura urmărește protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, a afirmat că ideea înghețării veniturilor pentru anul viitor trebuie analizată cu atenție, având în vedere inflația ridicată din prezent, care reduce puterea de cumpărare atât a salariaților, cât și a pensionarilor. El a subliniat că, deși inflația din 2026 va fi mai mică decât în 2025, aceasta va rămâne semnificativă și va continua să afecteze consumul, producția și numărul locurilor de muncă, ceea ce transformă tema într-o problemă atât socială, cât și economică.