Veste bună pentru pensionarii din România. Ministrul Muncii: Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă
Ministrul Muncii a precizat că cei 400 de lei sunt deja prevăzuți în buget și vor fi virați odată cu pensia din decembrie, aproximativ 4,6 milioane de pensionari urmând să primească acest sprijin financiar.
„Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă. Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor primi de la Ministerul Muncii, de la Guvernul Român, până la sfârșitul anului, o primă specială de 400 de lei”, a declarat Florin Manole la DC News.
Pensionarii vor primi automat a doua tranșă a primei speciale de 400 de lei
Plata primei speciale de 400 de lei se va face automat odată cu pensia din decembrie, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să întreprindă vreun demers suplimentar. Suma va fi virată prin același mecanism folosit la începutul anului, când pensionarii au primit prima tranșă de 400 de lei. Ministrul Muncii a explicat că cei 400 de lei reprezintă a doua tranșă a primei totale de 800 de lei și nu constituie o reducere a sprijinului prevăzut inițial.
„Au fost 800, s-a dat o primă tranșă de 400 și acum se dă a doua tranșă, pentru că a fost gândit în două tranșe această intervenție. Deci nu s-a tăiat cu nimic”, a precizat Manole.
Prima specială de 800 de lei, acordată în două tranșe, a fost instituită pentru a compensa neindexarea punctului de pensie la 1 ianuarie 2025. Măsura urmărește protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici.
Manole, anunț despre înghețarea veniturilor
Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, a afirmat că ideea înghețării veniturilor pentru anul viitor trebuie analizată cu atenție, având în vedere inflația ridicată din prezent, care reduce puterea de cumpărare atât a salariaților, cât și a pensionarilor. El a subliniat că, deși inflația din 2026 va fi mai mică decât în 2025, aceasta va rămâne semnificativă și va continua să afecteze consumul, producția și numărul locurilor de muncă, ceea ce transformă tema într-o problemă atât socială, cât și economică.
”Pentru anul viitor, este această idee a înghețării veniturilor. Dar cred că această temă trebuie reluată și discutată, pentru că, astăzi, inflația este mare deja. Asta se traduce printr-o putere de cumpărare scăzută pentru cetățeni, indiferent că vorbim despre salariați sau pensionari. Anul viitor vom avea o inflație mai mică decât anul acesta, dar și ea semnificativă, fapt care va afecta, încă o dată, puterea de cumpărare. Asta nu este doar o temă socială, ci este și o temă economică. Puterea de cumpărare scăzută se traduce printr-un consum scăzut, care se traduce în producție și locuri de muncă mai puține”, a mai spus ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole.