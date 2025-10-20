Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, la Parlament, că este de acord cu organizarea alegerilor locale până la finalul acestui an, însă cu condiția ca toate partidele politice să accepte varianta candidaturilor separate.

Liderul social-democrat a precizat că are deja o propunere concretă pentru data scrutinului – 30 noiembrie – și că o va înainta în cadrul ședinței de coaliție care urmează să aibă loc marți.

„Sunt de acord, am văzut declaraţiile şi ale premierului şi ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am şi o dată pe care pot să o propun 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30”, a declarat Grindeanu, referindu-se la discuțiile recente privind devansarea alegerilor locale.

El a adăugat că va aduce această propunere în fața partenerilor de guvernare, urmând ca decizia finală să fie stabilită după consultările din coaliție.

„Propunerea mea e 30 noiembrie pe care o voi înainta în coaliţie, mâine, după care vom intra într-o procedură internă. Azi am avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabi Firea, cât şi cu Daniel Băluţă. Sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale. Vom decide, împreună cu Organizaţia Bucureşti, care este strategia şi care este cel mai bun candidat, urmare, urmare a unor măsurători, evident”, a explicat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că în cadrul organizației PSD București se poartă deja discuții privind strategia electorală și desemnarea candidatului cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.

Potrivit acestuia, atât Gabriela Firea, actuala președintă a filialei, cât și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, se află printre cei cu potențial real de a obține un rezultat solid în fața contracandidaților.

Surse din partid afirmă că analiza internă va include sondaje și evaluări de percepție publică, iar decizia finală privind candidatul PSD pentru București va fi luată în urma acestor măsurători.

Prin propunerea sa, Sorin Grindeanu transmite un semnal de accelerare a calendarului electoral, într-un context în care coaliția de guvernare încearcă să ajungă la un consens privind organizarea scrutinelor din 2025 și configurarea viitoarelor alianțe politice.