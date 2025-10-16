Secretarul general al PSD va fi Claudiu Manda, liderul PSD Dolj, care preia funcția de la Paul Stănescu, care a deținut-o timp de șase ani. Grindeanu va avea cinci prim-vicepreședinți: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Corneliu Ștefan și Marius Oprescu.

Numărul vicepreședinților va crește la 20, comparativ cu cei 16 actuali, dintre care 12 vor fi pe domenii și 8 pe regiuni. Surse din partid citate de Antena 3 arată că Gabriela Firea, europarlamentarii Dragoș Benea și Mihai Tudose, precum și Daniel Băluță vor ocupa posturi de vicepreședinte. De asemenea, Gheorghe Șoldan și Gabriel Zetea își vor păstra pozițiile de vicepreședinți în PSD.

„Am acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conștientizarea responsabilității pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate care se văd în viața lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activității mele în această funcție. Reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesioniști și dedicați, reușind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizațiile județene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înțeles mesajul și nevoile oamenilor. Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant. Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creșteri de venituri pentru populație, cu investiții record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greșelile au fost tactice și nu de guvernare”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Până la depunerea moțiunii, luni, mai există timp pentru discuții interne privind componența echipei și programul politic. Obiectivul conducerii este redobândirea încrederii românilor și organizarea internă eficientă, pentru a asigura participarea fiecărui simpatizant la vot.

În plus, PSD a decis să modifice statutul partidului, renunțând la termenul „progresist”, considerând că acesta nu mai reflectă identitatea actuală a formațiunii. Noua formulare subliniază că PSD este un partid modern de centru-stânga, național, echilibrat, pro-european, angajat în cooperarea euro-atlantică și promotor al valorilor sociale, democratice, religioase și tradiționale ale României.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a scris Grindeanu pe Facebook.

