Potrivit unor surse guvernamentale citate de Gândul, OUG 52 nu a fost inclusă pe agenda ședinței de Guvern de joi, deși premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că modificarea acesteia reprezintă o prioritate. Sursele au precizat că membrii Cabinetului nu au reușit să ajungă la un consens, motiv pentru care proiectul a fost amânat pentru o viitoare ședință.

Ordonanța de Urgență 52, adoptată la 1 octombrie, a generat nemulțumiri puternice în rândul administrațiilor locale. Documentul a restricționat posibilitatea autorităților de a achiziționa documente securizate, ceea ce a dus la blocarea procesului de eliberare a certificatelor de stare civilă.

„Nu s-au înțeles în ședința de Guvern și s-a amânat pentru săptămâna viitoare”, au declarat sursele citate de Gândul.

Primarii din mai multe orașe au reclamat efectele ordonanței asupra activității administrative, semnalând că nu mai pot cumpăra certificate de naștere și deces, considerate furnituri de birou, categoria interzisă prin articolul 17, alineatul 1.a din OUG 52.

Printre cei care au atras atenția asupra situației se numără primarul PNL al municipiului Slatina, Mario DeMezzo, care a transmis într-un mesaj pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România că achiziția certificatelor securizate este imposibilă din cauza prevederilor actuale.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin OUG 52, art. 17, alin. 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, a transmis primarul PNL, Mario DeMezzo pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România.

Astfel, până la o eventuală modificare a ordonanței, situația rămâne neschimbată, iar administrațiile locale continuă să întâmpine dificultăți în eliberarea documentelor esențiale pentru cetățeni. Guvernul urmează să reia analiza OUG 52 în ședința de săptămâna viitoare.