Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că actuala variantă de coaliție guvernamentală este singura care poate funcționa, însă a avertizat că ar putea lua în calcul ruperea acesteia dacă propunerile PSD nu vor fi incluse în pachetul al treilea de măsuri fiscale.

Ea a subliniat că o guvernare fără Partidul Social Democrat nu este posibilă în acest moment în România.

„Dau șanse mari acestei coaliții să reziste, păi nu există altă variantă. Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pe care vrem să le punem în aplicare, așa cum a fost această relansare economică pe care noi o propunem. Nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație. În cazul în care propunerile noastre nu vor trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Vedeți, acesta este scopul uneii coaliții: să vină mai multe idei, mai cedează unul, mai cedează altul și rămân cele mai bune idei. Poate să fie acest pachet 3. Dacă nu sunt prinse și măsurile de relansare economică pe care noi le dorim, vă dați seama că în acel moment este o problemă cu coaliția. Dacă domnul Bolojan va accepta și propunerile noastre, atunci va rămâne premier, în caz contrar partidul se va retrage de la guvernare. Acum depinde ce își doresc, dar guvernare fără PSD nu se poate, nici de o parte, nici de alta”, a spus, marți seară, Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

Edilul Craiovei a explicat că, în discuțiile dintre primari, există o formă de nemulțumire la adresa premierului Ilie Bolojan, mulți dintre ei folosind expresia „Vedea-l-aș primar!”, sugerând că ar fi mai potrivit ca Bolojan să fie primar, iar Guvernul să fie condus de altcineva.

Vasilescu a precizat că are încredere în Ilie Bolojan în calitate de primar. Ea a explicat că, deși Bolojan a fost un primar bun, ca premier a făcut mai multe greșeli în privința administrației locale, menționând că nu ar fi trebuit să se ajungă la sancționarea primarilor cu amenzi atât de mari, care pot depăși veniturile unui primar de comună pe întreaga durată a mandatului.

„Ca și primar a fost un primar bun. Ca și prim-ministru a avut foarte multe scăpări în ceea ce privește administrația locală. Am avut încredere în el ca și primar. În mod normal nu ar fi trebuit să facă astfel de confuzii, în mod normal nu ar fi trebuit să se dea amenzi către primari. Nu poți să dai amendă de 100.000 de lei unui primar, păi un primar de comună nu câștigă banii ăștia într-un mandat întreg. Da, am avut încredere în el ca și primar”, a adăugat Vasilescu.

În privința ordonanței de urgență 52, Lia Olguța Vasilescu s-a arătat revoltată de faptul că aceasta interzice primăriilor efectuarea de reparații și că nu a fost avizată corespunzător de ministere. Ea a subliniat că OUG a fost doar citită în ședința de Guvern de către ministrul de Finanțe, ceea ce a generat confuzie și blocaje în administrațiile locale.

Vasilescu a explicat că în ministere nu se înțelege amploarea reparațiilor necesare la nivel local, care includ întreținerea drumurilor, iluminatul public, pădurile sau serviciile de ecarisaj. Ea a adăugat că această situație a condus la imposibilitatea derulării unor contracte esențiale, cum ar fi cele legate de deszăpezire.

Primarul Craiovei a precizat că miniștrii PSD nu ar trebui să avizeze un text de OUG care nu este corect, iar în acest context este nevoie ca atenția să se îndrepte către Parlament pentru corectarea ordonanței, chiar dacă acest lucru ar întârzia adoptarea măsurilor și ar implica pierderea unor zile importante.