Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj public în care subliniază faptul că fondurile europene destinate elevilor din categorii vulnerabile trebuie cheltuite până la finalul lunii octombrie.

Potrivit ministrului, aproximativ 21 de milioane de lei, alocați prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, riscă să fie returnați dacă nu sunt folosiți în termen.

În mesajul său, Pîslaru a precizat că sprijinul constă în sume de 500 de lei per elev, care pot fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală. Conform datelor ministerului, aproximativ 42.000 de beneficiari la nivel național mai au fonduri disponibile pe cardurile educaționale.

„Mesaj către părinți, profesori și directorii de școli:

Mai sunt 21 milioane lei de cheltuit de către elevii vulnerabili din toată țara.

Banii expiră la finalul acestei luni (31 octombrie). Sumele necheltuite vor fi pierdute.

Sprijinul de 500 lei per elev vulnerabil poate fi folosit pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală. Este vorba de aproximativ 42.000 de beneficiari la nivel național.

Banii sunt acordați din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Lansez un apel public către toate școlile, profesorii și părinții implicați: verificați cardurile și asigurați-vă că fiecare copil folosește banii până la 31 octombrie.

Fiecare leu necheltuit înseamnă o oportunitate pierdută pentru un copil care are nevoie de sprijin”, a scris ministrul Dragoș Pîslaru.

Oficialul subliniază că obiectivul acestui program este sprijinirea copiilor aflați în dificultate, astfel încât să nu fie privați de resursele minime necesare pentru educație.

Cardurile educaționale sunt instrumente de sprijin social finanțate din fonduri europene, destinate elevilor din familii cu venituri reduse.

Fiecare card are o valoare de 500 de lei, iar sumele pot fi utilizate pentru a cumpăra produse legate de activitatea școlară. Aceste tichete sociale urmăresc să reducă abandonul școlar și să sprijine participarea constantă la cursuri a copiilor din medii defavorizate.

Mecanismul este implementat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, care vizează combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene gestionează alocarea fondurilor și monitorizează utilizarea acestora printr-un sistem de raportare.

Prin intermediul acestui sprijin, părinții pot achiziționa rechizite, haine, încălțăminte sau alte articole considerate esențiale pentru participarea elevilor la activitățile educaționale. Scopul principal al programului este de a elimina barierele materiale care împiedică accesul copiilor la școală.

Beneficiarii acestor carduri educaționale sunt copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, proveniți din familii cu venituri scăzute. Conform datelor comunicate de ministrul Dragoș Pîslaru, peste 670.000 de copii vulnerabili au beneficiat până în prezent de acest ajutor.

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite printr-o ordonanță de urgență și vizează familiile care au dreptul la alocația pentru susținerea familiei sau cele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie nu depășește jumătate din salariul minim brut pe țară. În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că limita de venit pentru eligibilitate este de 2.025 de lei pe membru.

Potrivit prevederilor legale, pot beneficia de acest sprijin:

preșcolarii din învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea ajutorului educațional acordat copiilor din familii defavorizate, indiferent dacă familia se află în plată sau nu;

elevii din învățământul primar și gimnazial aflați în întreținerea familiilor cu venituri reduse, calculate conform criteriilor stabilite anual.

Ministerul recomandă tuturor unităților de învățământ să informeze familiile despre utilizarea sumelor disponibile, astfel încât niciun elev eligibil să nu piardă acest ajutor.

Dragoș Pîslaru a reiterat necesitatea implicării școlilor și a părinților în utilizarea completă a fondurilor disponibile, subliniind că fiecare sumă necheltuită reprezintă o resursă pierdută pentru educația copiilor.

Programul de sprijin educațional reprezintă una dintre componentele cheie ale politicilor publice de incluziune socială, iar utilizarea eficientă a fondurilor europene este esențială pentru continuarea acestuia.

Ministrul a încurajat toate instituțiile implicate să colaboreze pentru a se asigura că fiecare beneficiar reușește să valorifice ajutorul până la data-limită de 31 octombrie 2025.