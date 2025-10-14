Într-o declarație acordată la Europa FM, Stelian Bujduveanu a afirmat că sistemul de termoficare al Capitalei este deja încărcat și pregătit pentru sezonul rece. El a explicat că în zonele Colentina și Tei au existat avarii temporare cauzate de reconectarea noilor tronsoane de rețea, dar lucrările urmează să fie închise în această săptămână.

Primarul a spus că a dispus oprirea tuturor șantierelor pe perioada iernii, pentru a nu afecta funcționarea sistemului. El a precizat că, în prezent, se lucrează pentru încărcarea completă a rețelei, astfel încât toate cele patru CET-uri să funcționeze simultan.

„O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă şi în zona de Colentina, în zona de Tei, aveam astăzi avarii acolo, pentru că se repune în funcţie sistemul care a fost schimbat”, a spus Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu a menționat că în sezonul estival Bucureștiul funcționează cu doar două dintre cele patru centrale, însă în perioada de iarnă este esențial ca toate să fie active.

„Am dispus să nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. Vara, Bucureştiul funcţionează în două CET-uri din patru, iar pe zona de sud, unde a mai fost o avarie la final săptămânii trecute, avaria a fost datorată Elcenului, pentru că un CET din cele două a picat. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului complet, pentru că ne pregătim de încălzire pentru iarnă şi toate cele patru CET-uri vor funcţiona”, a dat asigurări primarul.

Edilul a subliniat că lucrările de modernizare vor fi reluate la primăvară, când cererea de agent termic scade. Potrivit acestuia, investițiile în rețeaua de termoficare au fost neglijate timp de peste trei decenii, din cauză că „banii investiți în pământ nu se văd”, iar foștii primari au amânat lucrările esențiale.

Primarul interimar a dat asigurări că problemele semnalate de locuitorii din Sectorul 2 vor fi rezolvate în această săptămână. El a menționat că în zonele Tei și Colentina va fi pus în funcțiune un nou sistem care, potrivit acestuia, „nu va mai avea nicio avarie”.

Bujduveanu a explicat că scopul principal este ca apa caldă să ajungă la parametrii normali în toate cartierele, nu doar să fie furnizată. El a afirmat că prioritatea pentru această iarnă este stabilitatea sistemului și funcționarea continuă a celor patru CET-uri, fără întreruperi majore.

„Îi pot asigura pe bucureştieni că în zona de Sectorul 2, am vorbit mai întâi despre zona de Tei, Colentina, în această săptămână va fi pus în funcţie un nou sistem care nu va mai avea nicio avarie” a spus Bujduveanu.

Bujduveanu a precizat că din cei 1.000 de kilometri ai rețelei principale de termoficare, aproximativ 250 au fost deja reabilitați integral. Restul, a spus el, urmează să fie modernizat etapizat, în funcție de priorități și de disponibilitatea fondurilor.