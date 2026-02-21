Probleme pentru sistemul centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Conducerea CET Govora a precizat că la sistemul sub presiune al cazanului pe cărbune, C7, s-a spart o conductă, ceea ce a dus la indisponibilizarea acestuia.

În același timp, cazanul pe gaz, C4, a fost oprit la scurt timp după ce a fost pus în funcțiune, după ce s-a constatat apariția unei defecțiuni.

Reprezentanții societății au transmis că, la două ore de la pornirea cazanului C4, a apărut o neetanșeitate la sistemul vaporizator, care s-a accentuat treptat, motiv pentru care a fost necesară oprirea acestuia.

CET Govora a anunțat că, având în vedere că ambele cazane, C4 și C7, sunt indisponibile, până la data de 22 februarie 2026, ora 07:00, nu poate fi furnizat agent termic pentru apă caldă și căldură.

„După două ore de la pornirea cazanului C4, a apărut o neetaneşitate la sistemul la sistemul vaporizator, care s-a accentuat treptat, astfel încât am fost nevoiţi să oprim şi acest cazan. Având în vedere că ambele cazane, C4 şi C7, sunt indisponibile, până în data de 22 februarie 2026, ora 07, nu putem să mai furnizăm agent termic pentru apă caldă şi căldură”, a transmis CET Govora printr-un comunicat de presă.

Societatea a precizat că se lucrează intens pentru remedierea avariei la cazanul C7, astfel încât acesta să fie repornit și să revină la schema normală de funcționare.

Pe de altă parte, la nivelul Capitalei urmează să fie dezbătut un proiect de act normativ referitor la plata agentului termic. Consiliul General al Municipiului București va analiza, pe 24 februarie, un proiect care prevede că energia termică nu va fi plătită decât dacă este furnizată la temperatura prevăzută în contractul încheiat cu Compania Municipală Termoenergetica.

Proiectul modifică prevederi ale hotărârii CGMB nr. 13 din 31 ianuarie 2023 și stabilește că energia termică trebuie furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizate.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, Termoenergetica București S.A. are obligația de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populație și asociațiile de proprietari.

În situația în care energia termică nu este furnizată la temperatura convenită contractual, populația va avea dreptul la diminuarea prețului, conform formulei de calcul stabilite prin regulament.

De asemenea, în același termen de 90 de zile, compania are obligația de a propune și stabili, prin regulament, forma de calcul pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supusă aprobării CGMB.