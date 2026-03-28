Pentru a primi banii înapoi de la Termoenergetica București, proprietarii trebuie să depună cereri, iar termenul estimat pentru soluționare este de aproximativ o lună. Primele situații în care au fost acordate compensații au fost deja confirmate, în urma recalculării facturilor aferente lunilor de iarnă.

În practică, au existat cazuri în care diferențele dintre sumele plătite și serviciile primite au fost semnificative. De exemplu, într-un bloc din Sectorul 3, președintele asociației a solicitat recalcularea facturilor după ce a constatat costuri foarte mari în raport cu serviciile livrate.

Pentru luna ianuarie, factura a fost de aproximativ 12.000 de lei, în condițiile în care nu a existat căldură, transmite Antena 1. Pentru luna decembrie, când căldura a fost furnizată doar parțial și nu la parametri normali, întreținerea a fost de aproximativ 14.000 de lei.

În urma cererii depuse, acesta a beneficiat de o reducere totală de aproape 6.000 de lei, din care aproximativ 5.200 de lei au reprezentat ajustări pentru căldură și 700 de lei pentru apa caldă.

Reglementările în vigoare prevăd că Termoenergetica trebuie să livreze agentul termic la temperaturi cuprinse între 55 și 60 de grade Celsius. În situațiile în care apa caldă nu depășește 50 de grade sau căldura nu este furnizată corespunzător, consumatorii pot solicita diminuarea facturilor.

În paralel, Consiliul General al Municipiului București a adoptat o hotărâre care introduce un mecanism de ajustare a facturilor în funcție de calitatea serviciului furnizat. Astfel, bucureștenii vor plăti doar pentru energia termică efectiv livrată la parametrii contractuali.

„Această măsură vine să corecteze inechitățile constatate în privința calității agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează în parametrii contractuali agreați de părți, iar consumatorul final plătește factura emisă la prețul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate”, spun inițiatorii proiectului.

Măsura are rolul de a corecta diferențele dintre calitatea serviciului livrat și costurile facturate, în condițiile în care, de multe ori, energia termică nu se încadrează în parametrii contractuali, iar consumatorii plătesc prețul integral fără a beneficia de serviciul corespunzător. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează îmbunătățirea relației dintre furnizor și consumatori și corelarea prețului cu calitatea serviciului.

Proiectul, cunoscut sub denumirea „nu primești, nu plătești”, a fost susținut de consilierii PSD și a fost elaborat pe baza numeroaselor sesizări primite de la cetățeni în timpul iernii, când multe locuințe au fost afectate de avarii sau de livrări insuficiente de agent termic.

Reprezentanții consilierilor locali au subliniat că măsura răspunde unei probleme vechi și are ca obiectiv aplicarea unui principiu simplu, conform căruia oamenii plătesc în funcție de serviciul primit, în baza contractelor încheiate cu asociațiile de proprietari, care prevăd livrarea agentului termic la anumite temperaturi.

„Este un proiect la care ne-am gândit în urma sesizărilor făcute de foarte mulți cetățeni. E o problemă de ani de zile. Nu-i nimic complicat, pe înțelesul tuturor, inclusiv motto-ul acestui proiect „nu primești, nu plătești”, adică oamenii au așteptări în urma contractului și e normal, pentru că se face un contract cu asociațiile de proprietari ca agentul termic să intre în apartamente la o anumită temperatură”, a declarat Alexandru Hazem Kansou, liderul consilierilor PSD din CGMB.

Și reprezentanții altor formațiuni politice din Consiliul General susțin principiul plății proporționale cu serviciul furnizat, considerând că acesta reflectă o regulă de bun-simț, potrivit căreia consumatorii trebuie să achite doar căldura efectiv livrată.

Prin această hotărâre, autoritățile locale urmăresc implementarea unui sistem de facturare bazat pe temperatura efectiv livrată în locuințe, în contextul în care, în ultimii ani, numeroși bucureșteni au reclamat scăderea confortului termic, concomitent cu creșterea costurilor.

Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov a fost împuternicită să actualizeze procedurile tehnice și să verifice modul în care sunt acordate despăgubirile pentru consumatorii afectați.