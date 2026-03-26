Practic, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenționează ca furnizorii de energie să trimită avertismente în timp real sau aproape de pragul critic de consum, astfel încât clienții să nu fie luați prin surprindere de facturi mai mari.

Propunerea prevede ca primul prag semnificativ să fie la aproximativ 80% din consumul convenit, moment în care utilizatorii vor primi notificări pentru a-și ajusta comportamentul.

„Este pentru prima dată când vehiculez această idee în spațiul public. Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Notificările pot fi trimise prin mesaj, SMS, e-mail sau aplicații dedicate, oferind oamenilor posibilitatea să reducă rapid consumul, să evite depășirea pragurilor contractuale și să își adapteze consumul în funcție de orele mai ieftine.

„Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu aproape de consumul din convenție”, a mai spus Niculescu.

Scopul ANRE este de a crea un „RO-Alert” pentru energie, care să ofere semnale de alarmă înainte de apariția costurilor ridicate. Proiectul se află încă în lucru și urmează să fie implementat după modificările legislative necesare, cel mai probabil începând cu 2026.

O provocare majoră pentru aplicarea generalizată a acestei măsuri este dotarea tuturor locurilor de consum cu contoare inteligente. În prezent, România are aproximativ 10 milioane de utilizatori de energie, însă doar 3,5 milioane de contoare inteligente instalate, adică aproximativ 35%. Această limitare tehnologică va influența ritmul și eficiența implementării sistemului de notificări.

Implementarea acestor alerte ar putea permite românilor să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, să evite surprizele financiare și să contribuie la o utilizare mai responsabilă a resurselor energetice. În același timp, măsura pune presiune pe furnizori pentru a integra tehnologia contoarelor inteligente și pentru a dezvolta platforme de comunicare eficiente cu clienții.