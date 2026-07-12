Ai schimbat furnizorul de energie, dar primești o somație după ani de zile. Ce drepturi ai și ce trebuie să verifici

Primești o somație de plată pentru facturi la energie electrică emise în urmă cu doi sau chiar trei ani, deși între timp ai schimbat furnizorul și nu ai mai avut nicio relație contractuală cu acesta. Pentru mulți consumatori, o astfel de situație ridică numeroase semne de întrebare.

Cum este posibil ca o datorie să fie solicitată abia după atât de mult timp? De ce nu apărea pe facturile emise atunci când erai client? Și, mai ales, este suficient ca fostul furnizor să trimită o somație sau trebuie să demonstreze că suma este într-adevăr datorată?

Primul lucru care trebuie clarificat este că schimbarea furnizorului de energie electrică nu șterge automat eventualele obligații de plată rămase din perioada în care contractul era încă în derulare.

Potrivit regulilor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dreptul consumatorului de a schimba furnizorul nu poate fi condiționat de existența sau inexistența unor datorii. Cu alte cuvinte, fostul furnizor nu poate bloca schimbarea doar pentru că susține că există sume restante.

Asta nu înseamnă însă că poate solicita oricând orice sumă, fără explicații și fără documente justificative.

Mulți consumatori cred că, dacă primesc o somație, sunt obligați să plătească imediat. În realitate, fostul furnizor trebuie să poată demonstra existența creanței.

Dacă susține că există facturi neachitate, acesta ar trebui să poată prezenta copii ale facturilor respective, situația completă a plăților efectuate, modul de calcul al debitului și, dacă este cazul, al penalităților, precum și dovezi că facturile au fost emise și comunicate clientului.

Consumatorul are dreptul să solicite toate aceste informații înainte de a decide dacă suma este sau nu justificată.

Aceasta este probabil întrebarea pe care și-o pun cei mai mulți consumatori. Dacă o datorie exista încă din 2023, este firesc să apară întrebarea de ce aceasta nu figura pe facturile emise ulterior, când contractul era încă în derulare.

În ultimii ani, ANRE a introdus reguli mai stricte privind facturarea și regularizarea consumului. Pentru clienții casnici, facturarea se face lunar, iar regularizarea consumului trebuie realizată într-un termen limitat după citirea indexului și inclusă în prima factură emisă ulterior.

Dacă un furnizor solicită abia la câțiva ani după ce ai renunțat la serviciile sale plata unei sume despre care afirmă că provine din perioada când erai client, consumatorul are dreptul să ceară explicații privind motivul pentru care respectiva creanță nu a fost evidențiată mai devreme.

Acest lucru nu înseamnă automat că datoria nu există, însă furnizorul trebuie să explice de ce solicitarea apare după un interval atât de mare.

Mulți consumatori presupun că, dacă schimbarea furnizorului s-a realizat fără probleme, înseamnă că toate obligațiile financiare au fost stinse. Din punct de vedere juridic, lucrurile nu stau chiar așa.

Procedura de schimbare a furnizorului nu presupune verificarea și confirmarea faptului că toate facturile au fost achitate. Prin urmare, lipsa unei notificări în momentul schimbării furnizorului nu reprezintă, prin ea însăși, dovada că nu există datorii.

Cu toate acestea, dacă fostul furnizor formulează ulterior pretenții financiare, acesta trebuie să poată demonstra că sumele solicitate sunt reale și exigibile.

Da, însă există și o limită prevăzută de lege. Potrivit Codului civil, dreptul material la acțiune privind recuperarea unor astfel de creanțe se prescrie, în principiu, în termen de trei ani.

Un aspect important este că termenul de prescripție nu începe să curgă de la data emiterii facturii, ci, de regulă, de la data la care aceasta devine scadentă.

De exemplu, dacă o factură a fost emisă la 10 februarie 2023 și avea termen de plată până la 25 februarie 2023, termenul de prescripție începe să curgă după scadență, adică din momentul în care obligația de plată a devenit exigibilă.

În anumite situații, prescripția poate fi întreruptă sau suspendată, însă aceste cazuri sunt expres prevăzute de Codul civil.

Este important de știut că simpla trimitere a unei somații de plată de către furnizor nu întrerupe, în mod obișnuit, termenul de prescripție.

Primul pas este să nu presupui automat că suma este corectă doar pentru că ai primit o notificare. Înainte de orice plată, este recomandat să soliciți fostului furnizor toate documentele care justifică pretențiile formulate.

Printre acestea se numără copiile facturilor considerate neachitate, istoricul plăților efectuate, explicația modului de calcul al debitului și al eventualelor penalități, precum și dovada că respectivele facturi au fost comunicate la momentul emiterii.

Dacă există neclarități, poți solicita explicații suplimentare în scris.

Dacă, după analizarea documentelor, consideri că suma nu este justificată sau observi neconcordanțe, poți formula o contestație către fostul furnizor.

În cazul în care răspunsul primit este nesatisfăcător sau nu primești niciun răspuns, situația poate fi sesizată Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, pentru aspectele care țin de respectarea reglementărilor din domeniu, ori Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, dacă apreciezi că au fost încălcate drepturile tale în calitate de consumator.

Dacă litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta poate ajunge și în instanță.