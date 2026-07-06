BNR: Rata creditelor neperformante a coborât la 2,9% la populaţie, dar a urcat la 5,6% în cazul companiilor în martie 2026

Calitatea creditelor acordate populaţiei s-a îmbunătăţit în primele luni din 2026, însă situaţia s-a deteriorat în cazul companiilor, potrivit celui mai recent raport asupra stabilităţii financiare al BNR.

Calitatea portofoliului de credite acordate de bănci populaţiei s-a îmbunătăţit în primele luni ale anului 2026 comparativ cu anul anterior, rata creditelor neperformante coborând la 2,9% în martie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de perioada corespondentă din 2025, se arată în raportul asupra stabilităţii financiare publicat luni, 6 iulie, de Banca Naţională a României (BNR). Pe segmentul companiilor nefinanciare, calitatea portofoliului de credite bancare s-a deteriorat în perioada recentă. Rata creditelor neperformante aferentă expunerilor faţă de companiile nefinanciare a ajuns la 5,6% la finalul lunii martie 2026, cu 1,2 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

În această categorie se încadrează creditele acordate sectorului IMM, în special microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici (rata NPL 7,2%, respectiv 7,1% faţă de 4,7% în cazul corporaţiilor, martie 2026), creditele cu garanţii de stat acordate firmelor (rata NPL 11,3%, martie 2026) şi expunerile faţă de piaţa imobiliară comercială (rata NPL 6,2%, martie 2026).

În cazul companiilor nefinanciare, ponderea acestor credite se menţine importantă la nivelul portofoliului (53%, martie 2026), deşi rata creditelor neperformante asociată este mai redusă comparativ cu cea a creditelor acordate în moneda naţională (4,1% faţă de 7,3%, martie 2026). Pe palierul populaţiei, ponderea creditelor în valută este în continuă scădere (7% -1,7 puncte procentuale anual, martie 2026), pe fondul măsurilor macroprudenţiale privind debitorii implementate de BNR, diferenţiate în funcţie de valută.

Într-un context marcat de incertitudini interne şi internaţionale, capacitatea populaţiei şi a companiilor de a-şi onora serviciul datoriei poate fi supusă unor presiuni ascendente în perioada următoare, pe fondul factorilor economici, politici, geopolitici şi financiari.

Estimările privind probabilitatea de nerambursare pe un orizont de 12 luni indică o uşoară creştere a acesteia în cazul creditelor imobiliare (de la 0,25% în martie 2026 la 0,32% în martie 2027) şi mai accentuată în cazul creditelor de consum (de la 3% în martie 2026 la 3,4% în martie 2027). Pe palierul companiilor nefinanciare, scenariul macroeconomic de bază indică, de asemenea, o majorare a riscului de credit, probabilitatea medie de nerambursare fiind estimată la 4,5% în martie 2027, de la 3,4% în martie 2026, se mai precizează în raportul respectiv.