Curs valutar miercuri, 1 iulie. Cât valorează euro și dolarul american la începutul lunii. BNR a publicat noile date
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 1 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 1 iulie, cu valori actualizate pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute și indicatori financiari relevanți.
Curs valutar miercuri, 1 iulie. Cât valorează euro și dolarul american la începutul lunii
Dolarul australian (AUD) este cotat la 3,1716 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,2359 lei. Francul elvețian (CHF) se situează la 5,6790 lei, în timp ce coroana cehă (CZK) are valoarea de 0,2161 lei, iar coroana daneză (DKK) de 0,7012 lei. Lira egipteană (EGP) este cotată la 0,0937 lei, iar euro (EUR) la 5,2409 lei. Lira sterlină (GBP) se situează la 6,0966 lei, iar 100 de forinți maghiari (HUF) la 1,4719 lei, potrivit cifrelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
În continuare, 100 de yeni japonezi (JPY) sunt cotați la 2,8284 lei, iar leul moldovenesc (MDL) la 0,2602 lei. Coroana norvegiană (NOK) are valoarea de 0,4631 lei, zlotul polonez (PLN) este la 1,2204 lei, iar rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0591 lei. Coroana suedeză (SEK) se situează la 0,4721 lei, iar lira turcească (TRY) la 0,0985 lei. Dolarul american (USD) este cotat la 4,6023 lei.
De asemenea, randul sud-african (ZAR) se situează la 0,2803 lei, realul brazilian (BRL) la 0,8919 lei, iar renminbi-ul chinezesc (CNY) la 0,6774 lei. Rupia indiană (INR) are valoarea de 0,0484 lei, iar 100 de woni sud-coreeni (KRW) sunt cotați la 0,2955 lei. Peso-ul mexican (MXN) este la 0,2625 lei, iar dolarul neo-zeelandez (NZD) la 2,6111 lei. Dinarul sârbesc (RSD) se situează la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană (UAH) la 0,1027 lei.
În plus, dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) este cotat la 1,2531 lei, bahtul thailandez (THB) la 0,1379 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) la 0,5867 lei. Shekelul israelian (ILS) se situează la 1,5456 lei, iar 100 de rupii indoneziene (IDR) la 0,0256 lei. Peso-ul filipinez (PHP) are valoarea de 0,0747 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) se situează la 3,6446 lei. Ringgitul malaysian (MYR) este la 1,1242 lei, iar dolarul singaporez (SGD) la 3,5494 lei.
În ceea ce privește indicatorii suplimentari, gramul de aur (XAU) este cotat la 589,5791 lei, iar DST (drepturi speciale de tragere – XDR) la 6,2379 lei, conform datelor publicate pentru această zi.
|Monedă / Indicator
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,1716
|Dolar canadian
|CAD
|3,2359
|Franc elvețian
|CHF
|5,6790
|Coroană cehă
|CZK
|0,2161
|Coroană daneză
|DKK
|0,7012
|Liră egipteană
|EGP
|0,0937
|Euro
|EUR
|5,2409
|Liră sterlină
|GBP
|6,0966
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4719
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8284
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2602
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4631
|Zlot polonez
|PLN
|1,2204
|Rublă rusească
|RUB
|0,0591
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4721
|Liră turcească
|TRY
|0,0985
|Dolar american
|USD
|4,6023
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2803
|Real brazilian
|BRL
|0,8919
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6774
|Rupie indiană
|INR
|0,0484
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,2955
|Peso mexican
|MXN
|0,2625
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6111
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1027
|Dirham EAU
|AED
|1,2531
|Baht thailandez
|THB
|0,1379
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5867
|Shekel israelian
|ILS
|1,5456
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0256
|Peso filipinez
|PHP
|0,0747
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6446
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1242
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5494
|Gram de aur
|XAU
|589,5791
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,2379
Valorile ROBID și ROBOR au rămas neschimbate
Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, rămân neschimbate la data de 1 iulie 2026 comparativ cu valorile înregistrate în 30 iunie 2026.
În cazul indicelui ROBID, dobânda overnight (O/N) se menține la 5,35% pe an, la fel ca și dobânda tomorrow/next (T/N), de 5,35%. Pentru scadența de o săptămână (1W), ROBID rămâne la 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) se menține la 5,46%. Dobânda ROBID la trei luni (3M) este în continuare de 5,54%, cea la șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni de 5,64%.
Și în cazul indicelui ROBOR, valorile rămân identice față de ziua precedentă. Astfel, ROBOR overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) se mențin la 5,63%, ROBOR la o săptămână (1W) rămâne la 5,71%, iar cel la o lună (1M) la 5,75%. Totodată, ROBOR la trei luni (3M) se menține la 5,84%, ROBOR la șase luni (6M) la 5,92%, iar ROBOR la 12 luni la 5,98%.
|Perioada
|ROBID 01.07.2026
|ROBID 30.06.2026
|ROBOR 01.07.2026
|ROBOR 30.06.2026
|O/N
|5,35%
|5,35%
|5,63%
|5,63%
|T/N
|5,35%
|5,35%
|5,63%
|5,63%
|1W
|5,43%
|5,43%
|5,71%
|5,71%
|1M
|5,46%
|5,46%
|5,75%
|5,75%
|3M
|5,54%
|5,54%
|5,84%
|5,84%
|6M
|5,59%
|5,59%
|5,92%
|5,92%
|12M
|5,64%
|5,64%
|5,98%
|5,98%
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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