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Curs valutar miercuri, 1 iulie. Cât valorează euro și dolarul american la începutul lunii. BNR a publicat noile date

Curs valutar miercuri, 1 iulie. Cât valorează euro și dolarul american la începutul lunii. BNR a publicat noile date

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 1 iulie 2026, 13:17
Din cuprinsul articolului

Curs valutar miercuri, 1 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 1 iulie, cu valori actualizate pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute și indicatori financiari relevanți.

Curs valutar miercuri, 1 iulie. Cât valorează euro și dolarul american la începutul lunii

Dolarul australian (AUD) este cotat la 3,1716 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,2359 lei. Francul elvețian (CHF) se situează la 5,6790 lei, în timp ce coroana cehă (CZK) are valoarea de 0,2161 lei, iar coroana daneză (DKK) de 0,7012 lei. Lira egipteană (EGP) este cotată la 0,0937 lei, iar euro (EUR) la 5,2409 lei. Lira sterlină (GBP) se situează la 6,0966 lei, iar 100 de forinți maghiari (HUF) la 1,4719 lei, potrivit cifrelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În continuare, 100 de yeni japonezi (JPY) sunt cotați la 2,8284 lei, iar leul moldovenesc (MDL) la 0,2602 lei. Coroana norvegiană (NOK) are valoarea de 0,4631 lei, zlotul polonez (PLN) este la 1,2204 lei, iar rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0591 lei. Coroana suedeză (SEK) se situează la 0,4721 lei, iar lira turcească (TRY) la 0,0985 lei. Dolarul american (USD) este cotat la 4,6023 lei.

De asemenea, randul sud-african (ZAR) se situează la 0,2803 lei, realul brazilian (BRL) la 0,8919 lei, iar renminbi-ul chinezesc (CNY) la 0,6774 lei. Rupia indiană (INR) are valoarea de 0,0484 lei, iar 100 de woni sud-coreeni (KRW) sunt cotați la 0,2955 lei. Peso-ul mexican (MXN) este la 0,2625 lei, iar dolarul neo-zeelandez (NZD) la 2,6111 lei. Dinarul sârbesc (RSD) se situează la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană (UAH) la 0,1027 lei.

În plus, dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) este cotat la 1,2531 lei, bahtul thailandez (THB) la 0,1379 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) la 0,5867 lei. Shekelul israelian (ILS) se situează la 1,5456 lei, iar 100 de rupii indoneziene (IDR) la 0,0256 lei. Peso-ul filipinez (PHP) are valoarea de 0,0747 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) se situează la 3,6446 lei. Ringgitul malaysian (MYR) este la 1,1242 lei, iar dolarul singaporez (SGD) la 3,5494 lei.

În ceea ce privește indicatorii suplimentari, gramul de aur (XAU) este cotat la 589,5791 lei, iar DST (drepturi speciale de tragere – XDR) la 6,2379 lei, conform datelor publicate pentru această zi.

Monedă / Indicator Simbol Curs (lei)
Dolar australian AUD 3,1716
Dolar canadian CAD 3,2359
Franc elvețian CHF 5,6790
Coroană cehă CZK 0,2161
Coroană daneză DKK 0,7012
Liră egipteană EGP 0,0937
Euro EUR 5,2409
Liră sterlină GBP 6,0966
100 forinți maghiari HUF 1,4719
100 yeni japonezi JPY 2,8284
Leu moldovenesc MDL 0,2602
Coroană norvegiană NOK 0,4631
Zlot polonez PLN 1,2204
Rublă rusească RUB 0,0591
Coroană suedeză SEK 0,4721
Liră turcească TRY 0,0985
Dolar american USD 4,6023
Rand sud-african ZAR 0,2803
Real brazilian BRL 0,8919
Renminbi chinezesc CNY 0,6774
Rupie indiană INR 0,0484
100 woni sud-coreeni KRW 0,2955
Peso mexican MXN 0,2625
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6111
Dinar sârbesc RSD 0,0447
Hryvnă ucraineană UAH 0,1027
Dirham EAU AED 1,2531
Baht thailandez THB 0,1379
Dolar Hong Kong HKD 0,5867
Shekel israelian ILS 1,5456
100 rupii indoneziene IDR 0,0256
Peso filipinez PHP 0,0747
100 coroane islandeze ISK 3,6446
Ringgit malaysian MYR 1,1242
Dolar singaporez SGD 3,5494
Gram de aur XAU 589,5791
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2379

Valorile ROBID și ROBOR au rămas neschimbate

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, rămân neschimbate la data de 1 iulie 2026 comparativ cu valorile înregistrate în 30 iunie 2026.

În cazul indicelui ROBID, dobânda overnight (O/N) se menține la 5,35% pe an, la fel ca și dobânda tomorrow/next (T/N), de 5,35%. Pentru scadența de o săptămână (1W), ROBID rămâne la 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) se menține la 5,46%. Dobânda ROBID la trei luni (3M) este în continuare de 5,54%, cea la șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni de 5,64%.

Și în cazul indicelui ROBOR, valorile rămân identice față de ziua precedentă. Astfel, ROBOR overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) se mențin la 5,63%, ROBOR la o săptămână (1W) rămâne la 5,71%, iar cel la o lună (1M) la 5,75%. Totodată, ROBOR la trei luni (3M) se menține la 5,84%, ROBOR la șase luni (6M) la 5,92%, iar ROBOR la 12 luni la 5,98%.

Perioada ROBID 01.07.2026 ROBID 30.06.2026 ROBOR 01.07.2026 ROBOR 30.06.2026
O/N 5,35% 5,35% 5,63% 5,63%
T/N 5,35% 5,35% 5,63% 5,63%
1W 5,43% 5,43% 5,71% 5,71%
1M 5,46% 5,46% 5,75% 5,75%
3M 5,54% 5,54% 5,84% 5,84%
6M 5,59% 5,59% 5,92% 5,92%
12M 5,64% 5,64% 5,98% 5,98%
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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