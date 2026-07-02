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Curs valutar joi, 2 iulie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și gramul de aur. BNR a publicat ultimele cifre

Curs valutar joi, 2 iulie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și gramul de aur. BNR a publicat ultimele cifre

SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 2 iulie 2026, 13:20
Din cuprinsul articolului

Curs valutar joi, 2 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 2 iulie 2026, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor monede internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Curs valutar joi, 2 iulie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și gramul de aur

Potrivit cursului valutar anunțat de BNR, moneda europeană euro a fost cotată la 5,2359 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5875 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1206 lei, iar francul elvețian la 5,6992 lei.

În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian a fost cotat la 3,1678 lei, dolarul canadian la 3,2318 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6091 lei. Dolarul singaporez a avut o valoare de 3,5463 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5849 lei.

Coroana cehă a fost cotată la 0,2163 lei, coroana daneză la 0,7005 lei, coroana norvegiană la 0,4644 lei, iar coroana suedeză la 0,4729 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze au avut o valoare de 3,6411 lei.

Pe lista publicată de BNR se regăsesc și alte monede europene, precum zlotul polonez, cotat la 1,2206 lei, rubla rusească, la 0,0588 lei, dinarul sârbesc, la 0,0446 lei, și leul moldovenesc, la 0,2603 lei.

În regiunea Orientului Mijlociu și a Asiei, lira turcească a fost cotată la 0,0980 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2489 lei, shekelul israelian la 1,5294 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6757 lei, yenul japonez la 2,8457 lei pentru 100 de unități, iar wonul sud-coreean la 0,2964 lei pentru 100 de unități.

Totodată, rupia indiană a fost cotată la 0,0481 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0255 lei, peso-ul filipinez la 0,0745 lei, ringgitul malaysian la 1,1244 lei și bahtul thailandez la 0,1378 lei.

În America Latină, realul brazilian a fost cotat la 0,8820 lei, iar peso-ul mexican la 0,2615 lei. În Africa, lira egipteană a avut o valoare de 0,0935 lei, iar randul sud-african a fost cotat la 0,2800 lei.

Potrivit cursului oficial publicat de BNR pentru joi, 2 iulie, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,4728 lei, iar hryvna ucraineană a avut o valoare de 0,1023 lei.

Banca Națională a României a anunțat, de asemenea, că prețul unui gram de aur a fost stabilit la 600,0478 lei, în timp ce valoarea DST (Drepturi Speciale de Tragere) a fost de 6,2299 lei.

Valută / Activ Simbol Curs (lei)
Dolar australian AUD 3,1678
Dolar canadian CAD 3,2318
Franc elvețian CHF 5,6992
Coroană cehă CZK 0,2163
Coroană daneză DKK 0,7005
Liră egipteană EGP 0,0935
Euro EUR 5,2359
Liră sterlină GBP 6,1206
100 forinți maghiari HUF 1,4728
100 yeni japonezi JPY 2,8457
Leu moldovenesc MDL 0,2603
Coroană norvegiană NOK 0,4644
Zlot polonez PLN 1,2206
Rublă rusească RUB 0,0588
Coroană suedeză SEK 0,4729
Liră turcească TRY 0,0980
Dolar american USD 4,5875
Rand sud-african ZAR 0,2800
Real brazilian BRL 0,8820
Renminbi chinezesc CNY 0,6757
Rupie indiană INR 0,0481
100 woni sud-coreeni KRW 0,2964
Peso mexican MXN 0,2615
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6091
Dinar sârbesc RSD 0,0446
Hryvnă ucraineană UAH 0,1023
Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2489
Baht thailandez THB 0,1378
Dolar din Hong Kong HKD 0,5849
Shekel israelian ILS 1,5294
100 rupii indoneziene IDR 0,0255
Peso filipinez PHP 0,0745
100 coroane islandeze ISK 3,6411
Ringgit malaysian MYR 1,1244
Dolar singaporez SGD 3,5463
Gram de aur XAU 600,0478
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2299

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au rămas neschimbate

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au rămas neschimbate în ședința din 2 iulie 2026 comparativ cu valorile înregistrate în data de 1 iulie 2026.

În cazul indicelui ROBID, cotațiile au fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână (1W), 5,46% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

În ceea ce privește indicele ROBOR, valorile comunicate au fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,75% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,92% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru douăsprezece luni (12M).

Comparativ cu ziua precedentă, 1 iulie 2026, toate ratele ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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