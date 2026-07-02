Curs valutar joi, 2 iulie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și gramul de aur. BNR a publicat ultimele cifre

Curs valutar joi, 2 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 2 iulie 2026, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor monede internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Potrivit cursului valutar anunțat de BNR, moneda europeană euro a fost cotată la 5,2359 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5875 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1206 lei, iar francul elvețian la 5,6992 lei.

În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian a fost cotat la 3,1678 lei, dolarul canadian la 3,2318 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6091 lei. Dolarul singaporez a avut o valoare de 3,5463 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5849 lei.

Coroana cehă a fost cotată la 0,2163 lei, coroana daneză la 0,7005 lei, coroana norvegiană la 0,4644 lei, iar coroana suedeză la 0,4729 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze au avut o valoare de 3,6411 lei.

Pe lista publicată de BNR se regăsesc și alte monede europene, precum zlotul polonez, cotat la 1,2206 lei, rubla rusească, la 0,0588 lei, dinarul sârbesc, la 0,0446 lei, și leul moldovenesc, la 0,2603 lei.

În regiunea Orientului Mijlociu și a Asiei, lira turcească a fost cotată la 0,0980 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2489 lei, shekelul israelian la 1,5294 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,6757 lei, yenul japonez la 2,8457 lei pentru 100 de unități, iar wonul sud-coreean la 0,2964 lei pentru 100 de unități.

Totodată, rupia indiană a fost cotată la 0,0481 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0255 lei, peso-ul filipinez la 0,0745 lei, ringgitul malaysian la 1,1244 lei și bahtul thailandez la 0,1378 lei.

În America Latină, realul brazilian a fost cotat la 0,8820 lei, iar peso-ul mexican la 0,2615 lei. În Africa, lira egipteană a avut o valoare de 0,0935 lei, iar randul sud-african a fost cotat la 0,2800 lei.

Potrivit cursului oficial publicat de BNR pentru joi, 2 iulie, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,4728 lei, iar hryvna ucraineană a avut o valoare de 0,1023 lei.

Banca Națională a României a anunțat, de asemenea, că prețul unui gram de aur a fost stabilit la 600,0478 lei, în timp ce valoarea DST (Drepturi Speciale de Tragere) a fost de 6,2299 lei.

Valută / Activ Simbol Curs (lei) Dolar australian AUD 3,1678 Dolar canadian CAD 3,2318 Franc elvețian CHF 5,6992 Coroană cehă CZK 0,2163 Coroană daneză DKK 0,7005 Liră egipteană EGP 0,0935 Euro EUR 5,2359 Liră sterlină GBP 6,1206 100 forinți maghiari HUF 1,4728 100 yeni japonezi JPY 2,8457 Leu moldovenesc MDL 0,2603 Coroană norvegiană NOK 0,4644 Zlot polonez PLN 1,2206 Rublă rusească RUB 0,0588 Coroană suedeză SEK 0,4729 Liră turcească TRY 0,0980 Dolar american USD 4,5875 Rand sud-african ZAR 0,2800 Real brazilian BRL 0,8820 Renminbi chinezesc CNY 0,6757 Rupie indiană INR 0,0481 100 woni sud-coreeni KRW 0,2964 Peso mexican MXN 0,2615 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6091 Dinar sârbesc RSD 0,0446 Hryvnă ucraineană UAH 0,1023 Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2489 Baht thailandez THB 0,1378 Dolar din Hong Kong HKD 0,5849 Shekel israelian ILS 1,5294 100 rupii indoneziene IDR 0,0255 Peso filipinez PHP 0,0745 100 coroane islandeze ISK 3,6411 Ringgit malaysian MYR 1,1244 Dolar singaporez SGD 3,5463 Gram de aur XAU 600,0478 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2299

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au rămas neschimbate în ședința din 2 iulie 2026 comparativ cu valorile înregistrate în data de 1 iulie 2026.

În cazul indicelui ROBID, cotațiile au fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână (1W), 5,46% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

În ceea ce privește indicele ROBOR, valorile comunicate au fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,75% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,92% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru douăsprezece luni (12M).

Comparativ cu ziua precedentă, 1 iulie 2026, toate ratele ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri.