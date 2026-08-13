Curs valutar joi, 13 august. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar joi, 13 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 13 august 2026. Euro este cotat la 5,2435 lei, dolarul american la 4,5475 lei, iar francul elvețian la 5,5984 lei.

Lira sterlină are un curs de 6,1331 lei, în timp ce dolarul australian este cotat la 3,2082 lei, iar dolarul canadian la 3,2620 lei. În regiune, zlotul polonez este cotat la 1,2179 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, coroana daneză la 0,7014 lei, coroana norvegiană la 0,4777 lei, iar coroana suedeză la 0,4758 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4429 lei.

Monedele asiatice și din alte economii importante au fost cotate astfel: 100 yeni japonezi, 2,8538 lei, renminbi-ul chinezesc, 0,6744 lei, rupia indiană, 0,0476 lei, 100 woni sud-coreeni, 0,3197 lei, bahtul thailandez, 0,1372 lei, dolarul din Hong Kong, 0,5795 lei, dolarul singaporez, 3,5521 lei, ringgitul malaysian, 1,1127 lei și pesoul filipinez, 0,0742 lei.

Alte cotații publicate de BNR includ leul moldovenesc, 0,2622 lei, rubla rusească, 0,0544 lei, lira turcească, 0,0953 lei, randul sud-african, 0,2816 lei, realul brazilian, 0,8760 lei, peso-ul mexican, 0,2665 lei, dolarul neo-zeelandez, 2,6566 lei, dinarul sârbesc, 0,0447 lei, hryvna ucraineană, 0,1017 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite, 1,2383 lei, shekelul israelian, 1,5227 lei, 100 rupii indoneziene, 0,0255 lei și 100 coroane islandeze, 3,6926 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0904 lei. Gramul de aur a fost cotat la 640,2963 lei, iar DST, Drepturile Speciale de Tragere, la 6,2103 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei) Dolar australian AUD 3,2082 Dolar canadian CAD 3,2620 Franc elvețian CHF 5,5984 Coroană cehă CZK 0,2165 Coroană daneză DKK 0,7014 Liră egipteană EGP 0,0904 Euro EUR 5,2435 Liră sterlină GBP 6,1331 100 Forinți maghiari HUF 1,4429 100 Yeni japonezi JPY 2,8538 Leu moldovenesc MDL 0,2622 Coroană norvegiană NOK 0,4777 Zlot polonez PLN 1,2179 Rublă rusească RUB 0,0544 Coroană suedeză SEK 0,4758 Liră turcească TRY 0,0953 Dolar american USD 4,5475 Rand sud-african ZAR 0,2816 Real brazilian BRL 0,8760 Renminbi chinezesc CNY 0,6744 Rupie indiană INR 0,0476 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3197 Peso mexican MXN 0,2665 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6566 Dinar sârbesc RSD 0,0447 Hryvnă ucraineană UAH 0,1017 Dirham Emiratele Arabe Unite AED 1,2383 Baht thailandez THB 0,1372 Dolar Hong Kong HKD 0,5795 Shekel israelian ILS 1,5227 100 Rupii indoneziene IDR 0,0255 Peso filipinez PHP 0,0742 100 Coroane islandeze ISK 3,6926 Ringgit malaysian MYR 1,1127 Dolar singaporez SGD 3,5521 Gramul de aur XAU 640,2963 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2103

BNR a publicat și valorile dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00 pentru data de 13 august 2026. În cazul indicelui ROBID, valorile sunt următoarele: O/N, 5,34%, T/N, 5,34%, 1W, 5,41%, 1M, 5,45%, 3M, 5,54%, 6M, 5,59% și 12M, 5,64%.

Pentru indicele ROBOR, nivelurile sunt: O/N, 5,63%, T/N, 5,63%, 1W, 5,70%, 1M, 5,74%, 3M, 5,84%, 6M, 5,92% și 12M, 5,98%.

Comparativ cu ziua precedentă, 12 august 2026, singura modificare a fost înregistrată la ROBID pentru scadența de o săptămână, care a scăzut ușor de la 5,42% la 5,41%, și la ROBID pentru scadența de 12 luni, care a crescut de la 5,63% la 5,64%. Celelalte cotații ROBID și toate valorile ROBOR au rămas neschimbate.