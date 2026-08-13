Curs valutar joi, 13 august. Ce valoare au euro și dolarul american. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar joi, 13 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 13 august 2026. Euro este cotat la 5,2435 lei, dolarul american la 4,5475 lei, iar francul elvețian la 5,5984 lei.
Curs valutar joi, 13 august. Ce valoare au euro și dolarul american
Lira sterlină are un curs de 6,1331 lei, în timp ce dolarul australian este cotat la 3,2082 lei, iar dolarul canadian la 3,2620 lei. În regiune, zlotul polonez este cotat la 1,2179 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, coroana daneză la 0,7014 lei, coroana norvegiană la 0,4777 lei, iar coroana suedeză la 0,4758 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4429 lei.
Monedele asiatice și din alte economii importante au fost cotate astfel: 100 yeni japonezi, 2,8538 lei, renminbi-ul chinezesc, 0,6744 lei, rupia indiană, 0,0476 lei, 100 woni sud-coreeni, 0,3197 lei, bahtul thailandez, 0,1372 lei, dolarul din Hong Kong, 0,5795 lei, dolarul singaporez, 3,5521 lei, ringgitul malaysian, 1,1127 lei și pesoul filipinez, 0,0742 lei.
Alte cotații publicate de BNR includ leul moldovenesc, 0,2622 lei, rubla rusească, 0,0544 lei, lira turcească, 0,0953 lei, randul sud-african, 0,2816 lei, realul brazilian, 0,8760 lei, peso-ul mexican, 0,2665 lei, dolarul neo-zeelandez, 2,6566 lei, dinarul sârbesc, 0,0447 lei, hryvna ucraineană, 0,1017 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite, 1,2383 lei, shekelul israelian, 1,5227 lei, 100 rupii indoneziene, 0,0255 lei și 100 coroane islandeze, 3,6926 lei.
Lira egipteană este cotată la 0,0904 lei. Gramul de aur a fost cotat la 640,2963 lei, iar DST, Drepturile Speciale de Tragere, la 6,2103 lei.
|Monedă / Activ
|Cod
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2082
|Dolar canadian
|CAD
|3,2620
|Franc elvețian
|CHF
|5,5984
|Coroană cehă
|CZK
|0,2165
|Coroană daneză
|DKK
|0,7014
|Liră egipteană
|EGP
|0,0904
|Euro
|EUR
|5,2435
|Liră sterlină
|GBP
|6,1331
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4429
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8538
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2622
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4777
|Zlot polonez
|PLN
|1,2179
|Rublă rusească
|RUB
|0,0544
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4758
|Liră turcească
|TRY
|0,0953
|Dolar american
|USD
|4,5475
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2816
|Real brazilian
|BRL
|0,8760
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6744
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3197
|Peso mexican
|MXN
|0,2665
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6566
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1017
|Dirham Emiratele Arabe Unite
|AED
|1,2383
|Baht thailandez
|THB
|0,1372
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5795
|Shekel israelian
|ILS
|1,5227
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0255
|Peso filipinez
|PHP
|0,0742
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6926
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1127
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5521
|Gramul de aur
|XAU
|640,2963
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,2103
BNR a publicat și valorile dobânzilor ROBID și ROBOR
BNR a publicat și valorile dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00 pentru data de 13 august 2026. În cazul indicelui ROBID, valorile sunt următoarele: O/N, 5,34%, T/N, 5,34%, 1W, 5,41%, 1M, 5,45%, 3M, 5,54%, 6M, 5,59% și 12M, 5,64%.
Pentru indicele ROBOR, nivelurile sunt: O/N, 5,63%, T/N, 5,63%, 1W, 5,70%, 1M, 5,74%, 3M, 5,84%, 6M, 5,92% și 12M, 5,98%.
Comparativ cu ziua precedentă, 12 august 2026, singura modificare a fost înregistrată la ROBID pentru scadența de o săptămână, care a scăzut ușor de la 5,42% la 5,41%, și la ROBID pentru scadența de 12 luni, care a crescut de la 5,63% la 5,64%. Celelalte cotații ROBID și toate valorile ROBOR au rămas neschimbate.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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